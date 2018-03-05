"Нафтогаз" в условиях кризиса отношений с "Газпромом" усилил охрану ГТС

Силовые структуры по просьбе НАК "Нафтогаз Украины" взяли под усиленную охрану объекты газотранспортной системы (ГТС) Украины, сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко на пресс-конференции в Киеве в понедельник

"Мы это уже сделали (обратились к правоохранителям по вопросу охраны ГТС – ИФ). Сейчас все объекты критической инфраструктуры усиленно охраняются, в том числе Национальной гвардией Украины", – сказал он.

Ю.Витренко напомнил ситуацию, имевшую место ранее в Туркменистане, когда во время конфликта с "Газпромом" произошли взрывы на туркменских газопроводах.

Как сообщалось, "Газпром" намерен разорвать контракты на транзит и поставку газа с "Нафтогазом Украины".

Российская компания продвигает строительство обходных маршрутов – "Северного потока-2" и "Турецкого потока".