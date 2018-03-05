Российский газовой великан «Газпром» направил НАК «Нафтогаз Украины» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

Об этом сообщил в Санкт-Петербурге журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает РИА Новости.

«Сегодня в адрес НАК «Нафтогаз Украины» официально направлено уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж», — заявил Миллер.

Как сообщалось ранее, после того как «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов, российская компания сначала согласилась поставить в марте в Украину 0,5 миллиарда кубометров газа по ценам, которые определил арбитраж, однако потом (1 марта) резко отказалась выполнить свои контрактные обязательства и снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе до критического уровня.

В «Нафтогазе» заявили, что такие действия «Газпрома» являются невыполнением решения суда и именно они привели к возникновению дефицита газа в ГТС Украины. Для его преодоления Кабинет министров 2 марта ввел ограничения по потреблению газа внутри страны, после чего «Нафтогаз» в срочном порядке закупил у польской компании PGNiG 60 миллионов кубометров топлива. По словам президента Петра Порошенко, благодаря действиям «Нафтогаза» и Кабмина Украина уверенно пройдет этот период без каких-либо чрезвычайных ситуаций и сохранит объемы транзита на должном уровне. Также президент заявил, что «Газпром» заплатит «все до копейки» согласно решению Стокгольмского арбитража. По состоянию на утро 3 марта, отметил президент, ситуация полностью стабилизировалась

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