МИД Германии: важно, чтобы прекращение огня на Донбассе соблюдалось и стабилизировалось конкретными шагами

Министерство иностранных дел Германии призывает все стороны конфликта на Донбассе предпринять дальнейшие шаги по реализации Минских соглашений.

"Это важный сигнал, что стороны конфликта на востоке Украины согласились возобновить режим прекращения огня", - сказано в сообщении пресс-секретаря МИД Германии на странице ведомства в понедельник.

В немецком внешнеполитическом ведомстве отметили, что мирное население в зоне конфликта испытывает большие страдания, особенно в зимние месяцы, следовательно нужно безотлагательно прекратить боевые действия и обеспечить устойчивый "режим тишины".

"Необходимо, чтобы прекращение огня соблюдалось и стабилизировалось конкретными шагами. К ним относятся отвод тяжелого оружия, разведение войск и разминирование территории", - сказано в сообщении МИД Германии.

"Мы призываем все стороны соблюдать соглашения и предпринять дальнейшие шаги по реализации Минских соглашений", - сказано в сообщении.