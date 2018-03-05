Новый газовый спорт Климкин назвал комедией

Украина имеет все юридические механизмы для того, чтобы заставить «Газпром» погасить задолженность перед «Нафтогазом», информирует svodka.net.

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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Министр назвал новый газовый спор комедией.

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«По правилам арбитража, они должны выплачивать сразу. Они уже нарушили правила арбитража. Они также нарушили правила арбитража, заявив о расторжении контрактов поскольку это невозможно с юридической точки зрения», — сказал министр. В противном случае, Украина продолжит давить на Россию.

По словам главы МИДа, своими действиями Россия нарушает нью-йоркскую конвенцию исполнения решений арбитража. Это может стать причиной нового разбирательства стран, теперь уже в судах Нью-Йорка или Лондона.

«Спрыгнуть от исполнения решения арбитража сейчас «Газпрому» уже не удастся», — считает Климкин.

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По словам министра, текущая ситуация принципиально отличается от предыдущих газовых споров в 2006-м и 2009 году.

«»Газпром» устроил комедию, и это очень хорошо поняли в Брюсселе, в Берлине и во всех европейских столицах. Мы сразу инициировали наш механизм по Соглашению об ассоциации, просили созвать трехсторонний формат, но Россия не захотела. Она просто боится того, что мы предъявим все эти доказательства», — заявил министр.

Как сообщали новости дня ранее, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов, а также начать поставки газа Украине, которая ежегодно должна закупать у российской стороны пять миллиардов кубометров газа.

1 марта стало известно, что «Газпром» получил деньги от «Нафтогазу України» в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в Украину.

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