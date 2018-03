Светская львица Пэрис Хилтон поделилась архивными снимками, на которых запечатлена со своей сестрой Ники и мамой. Хилтон: Семья - это все Фото: parishilton / Instagram Посты она опубликовала на своей странице в Instagram."Назад в тот день, когда моя мама заставит нас носить специальные "зудящие" рождественские платья", – написала Хилтон."Семья – это все", – отметила она. Back in the day when my mom would make us wear matching itchy Christmas dresses. * #BabyParis #FBF Публикация от Paris Hilton (@parishilton) Мар 2, 2018 в 10:06 PST Family is Everything * Публикация от Paris Hilton (@parishilton) Мар 3, 2018 в 11:55 PST У Хилтон также есть два брата – Баррон и Конрад Хилтон.17 февраля 2018 года Пэрис Хилтон исполнилось 37 лет.В 2000 году она начала карьеру модели: она подписала договор с агентством Дональда Трампа T Management. Позже сотрудничала с агентствами Ford Models, Models 1, Nous Model Management, Premier Model Management.Хилтон снималась в рекламе брендов Iceberg, Guess, Tommy Hilfiger, Christian Dior. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки хилтон она management hilton пэрис Теги: новости