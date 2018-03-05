Результаты работы Антикоррупционного бюро и САП - это не показательные задержания и не суди по избранию меры пресечения, а приговоры"

"Не всегда вина судов в том, что рассмотрение дел затягивается. У нас происходит судебная реформа, она завершилась на самом высоком уровне и будет продолжаться на уровне апелляций и местных судов" , - заявил Холодницкий в интервью "Интерфакс-Украина" .

"Сейчас у нас в стране 35% или 40% вакантных должностей судей, а законодательство требует, чтобы наши дела рассматривали не менее трое судей со стажем работы не менее 5 лет. А в каком районном суде попробуй найти трех судей со стажем 5 лет. В некоторых судах вообще по трое судей вместе с председателем суда! А у судей есть еще и другие дела, и болеть судьи могут. Поэтому мы второй год и просим, ​​и настаиваем, просто взываем о необходимости создания антикоррупционного суда.

Он не будет вовсе обособленным и не работать по каким-то другим Уголовным процессуальным кодексом, но мы уверены, что именно этот суд позволит стране продемонстрировать приговоры, ведь результаты работы Антикоррупционного бюро и САП - это не показательные задержания и не суди по избранию меры пресечения, а приговоры.

На начало уголовного производства, сообщение о подозрении, направлении дела в суд я могу повлиять, но в вынесения приговора повлиять не могу - это уже вопрос только в суд, который должен рассматривать эти дела. Как долго это будет продолжаться - вопрос другой. Европейская и американская судебная практика свидетельствуют, что и у них дела рассматриваются годами, но у них нет такой сложной ситуации, а украинцы не могут ждать годами " , - резюмировал руководитель САП.