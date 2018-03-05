Никакой изжоги и судорог: 9 проблем со сном, от которых избавишься
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Если кровать не выпускает из теплых объятий по утрам, а
ночная изжога не дает покоя, редакция «Так Просто!» тебе
поможет!
Сегодня мы делимся эффективными советами, которые с легкостью
избавят тебя от ночных проблем и помогут получить максимальную
пользу от сна, пишет
со ссылкой на .
Правила здорового сна
1.Боль в шее
Сон на животе — главный враг здоровья твоей шеи. Ну уж если ты
только так и спишь, то попробуй и вовсе отказаться от подушки.
Наилучшая поза для сна при проблемах с шейным отделом позвоночника
— сон на спине, с подложенными под каждую руку подушками. Особое
внимание стоит уделить именно подушке, она должна быть
ортопедической и валикообразной.
Если ты любишь спать на боку, твоя подушка должна быть не
слишком высокой. Идеальная высота подушки должна соответствовать
ширине твоего плеча. Такая подушка наилучшим образом будет
удерживать шею в правильном положении во время сна.
2.Боль в плечах
Лучшая поза для сна в таком случае — на спине. Попробуй поспать на
тонкой ортопедической подушке, уложив еще одну на живот и обняв ее
руками. Вот увидишь, в такой позе твои плечи будут находиться в
правильном положении, а сон будет крепким и здоровым!
Но если на спине не спится, можешь спать на боку, но лишь на
здоровом. Сон на спине, к сожалению, принесет лишь дискомфорт. Так
что любителям подобной позы придется отказаться от «пагубной»
привычки.
3.Боль в спине
Может, пора сменить матрас? Мягкий уж точно не для тебя. Идеальный
матрас должен быть анатомическим, повторять контуры тела и иметь
среднюю жесткость. Самая полезная поза для сна при проблемах с
позвоночником — на спине. Попробуй положить под ноги небольшую
подушку, а под поясницу — скрученное полотенце.
Такой трюк поможет максимально эффективно поддерживать
правильный кривизна позвоночника и обеспечит дополнительную
поддержку спины. А если ты любишь спать на боку, попробуй принять
позу эмбриона. А уложенная между ног подушка поможет снять
напряжение с поясничного отдела позвоночника.
4.Бессонница
Попробуй начать с малого: не переедай в вечернее время, проветривай
спальню, избавься от естественных источников света, исключи
психическое перевозбуждение от гаджетов, книг, телевизора. Такие
мелочи с легкостью помогут уснуть намного быстрее, а сон сделают
крепким и полезным. Если ничего тебе не помогает, стоит обратиться
к специалисту.
5.Частые пробуждения
Если ты часто просыпаешься между ночи, попробуй отказаться от
гаджетов и плотного ужина перед сном. А еще от алкоголя! Крепкие
напитки нарушают водный баланс организма, тем самым нарушая длинную
фазу сна.
И не забывай следить за температурой воздуха в спальне.
Оптимальная температура для здорового сна — 20–22 °С. Слишком
жаркий или слишком холодный воздух будет лишь усложнять процесс
засыпания и сна.
6.Трудно проснуться утром
К сожалению, такая проблема — верный спутник большинства из нас. Но
существует ряд хитростей, способных в два счета сделать твое утро
приятным и бодрым. Попробуй наводить будильник на одно и то же
время, даже в выходные дни. А о кнопке «Отложить» забудь!
«Еще 5 минуточек» до добра не доведут, это уж точно. Ложись
спать раньше, не думай о плохом и просто наслаждайся долгожданным
отдыхом. В таком случае утро без стресса гарантировано!
7.Судороги
Судорога — это непроизвольное сокращение мышц, которое часто
сопровождается неприятными и даже болезненными ощущениями. Причины
могут быть абсолютно разными — начиная от неправильной позы для
сна, физического перенапряжения или нехватки микроэлементов и
заканчивая варикозным расширением вен.
Если судороги твой постоянный ночной спутник, стоит
незамедлительно обратиться к врачу. А в целом, избавиться от
судорог поможет профилактическая гимнастика утром и перед сном,
расслабляющий массаж и оптимальная поза для сна.
8.Изжога
Сон на левом боку — вот что спасет тебя от изжоги ночью. Такое
положение тела поможет предотвратить забрасывание содержимого
желудка в пищевод и тем самым избавит от неприятных ощущений. А еще
попробуй не переедать в вечернее время, это непременно поможет
избавиться от проблемы.
9.Боль и тяжесть в ногах
Легкий массаж стоп перед сном и расслабляющие ванночки — отличный
помощник при болях в стопах. Попробуй класть ноги во время сна
немного выше обычного. Это поможет снять усталость, скопившуюся за
день, а так же избавит от болезненных ощущений.
Не закрывай глаза на проблемы со сном, ведь здоровье твоего
организма целиком и полностью зависит от качества сна и образа
жизни!
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