Если кровать не выпускает из теплых объятий по утрам, а ночная изжога не дает покоя, редакция «Так Просто!» тебе поможет!

Сегодня мы делимся эффективными советами, которые с легкостью избавят тебя от ночных проблем и помогут получить максимальную пользу от сна, пишет со ссылкой на .

Правила здорового сна

1.Боль в шее

Сон на животе — главный враг здоровья твоей шеи. Ну уж если ты только так и спишь, то попробуй и вовсе отказаться от подушки. Наилучшая поза для сна при проблемах с шейным отделом позвоночника — сон на спине, с подложенными под каждую руку подушками. Особое внимание стоит уделить именно подушке, она должна быть ортопедической и валикообразной.

Если ты любишь спать на боку, твоя подушка должна быть не слишком высокой. Идеальная высота подушки должна соответствовать ширине твоего плеча. Такая подушка наилучшим образом будет удерживать шею в правильном положении во время сна.

2.Боль в плечах

Лучшая поза для сна в таком случае — на спине. Попробуй поспать на тонкой ортопедической подушке, уложив еще одну на живот и обняв ее руками. Вот увидишь, в такой позе твои плечи будут находиться в правильном положении, а сон будет крепким и здоровым!

Но если на спине не спится, можешь спать на боку, но лишь на здоровом. Сон на спине, к сожалению, принесет лишь дискомфорт. Так что любителям подобной позы придется отказаться от «пагубной» привычки.



3.Боль в спине

Может, пора сменить матрас? Мягкий уж точно не для тебя. Идеальный матрас должен быть анатомическим, повторять контуры тела и иметь среднюю жесткость. Самая полезная поза для сна при проблемах с позвоночником — на спине. Попробуй положить под ноги небольшую подушку, а под поясницу — скрученное полотенце.

Такой трюк поможет максимально эффективно поддерживать правильный кривизна позвоночника и обеспечит дополнительную поддержку спины. А если ты любишь спать на боку, попробуй принять позу эмбриона. А уложенная между ног подушка поможет снять напряжение с поясничного отдела позвоночника.



4.Бессонница

Попробуй начать с малого: не переедай в вечернее время, проветривай спальню, избавься от естественных источников света, исключи психическое перевозбуждение от гаджетов, книг, телевизора. Такие мелочи с легкостью помогут уснуть намного быстрее, а сон сделают крепким и полезным. Если ничего тебе не помогает, стоит обратиться к специалисту.



5.Частые пробуждения

Если ты часто просыпаешься между ночи, попробуй отказаться от гаджетов и плотного ужина перед сном. А еще от алкоголя! Крепкие напитки нарушают водный баланс организма, тем самым нарушая длинную фазу сна.

И не забывай следить за температурой воздуха в спальне. Оптимальная температура для здорового сна — 20–22 °С. Слишком жаркий или слишком холодный воздух будет лишь усложнять процесс засыпания и сна.



6.Трудно проснуться утром

К сожалению, такая проблема — верный спутник большинства из нас. Но существует ряд хитростей, способных в два счета сделать твое утро приятным и бодрым. Попробуй наводить будильник на одно и то же время, даже в выходные дни. А о кнопке «Отложить» забудь!

«Еще 5 минуточек» до добра не доведут, это уж точно. Ложись спать раньше, не думай о плохом и просто наслаждайся долгожданным отдыхом. В таком случае утро без стресса гарантировано!



7.Судороги

Судорога — это непроизвольное сокращение мышц, которое часто сопровождается неприятными и даже болезненными ощущениями. Причины могут быть абсолютно разными — начиная от неправильной позы для сна, физического перенапряжения или нехватки микроэлементов и заканчивая варикозным расширением вен.

Если судороги твой постоянный ночной спутник, стоит незамедлительно обратиться к врачу. А в целом, избавиться от судорог поможет профилактическая гимнастика утром и перед сном, расслабляющий массаж и оптимальная поза для сна.



8.Изжога

Сон на левом боку — вот что спасет тебя от изжоги ночью. Такое положение тела поможет предотвратить забрасывание содержимого желудка в пищевод и тем самым избавит от неприятных ощущений. А еще попробуй не переедать в вечернее время, это непременно поможет избавиться от проблемы.



9.Боль и тяжесть в ногах

Легкий массаж стоп перед сном и расслабляющие ванночки — отличный помощник при болях в стопах. Попробуй класть ноги во время сна немного выше обычного. Это поможет снять усталость, скопившуюся за день, а так же избавит от болезненных ощущений.



Не закрывай глаза на проблемы со сном, ведь здоровье твоего организма целиком и полностью зависит от качества сна и образа жизни!

Сводка.нет - Новости Украины и Мира