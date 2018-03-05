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КРРТ сократил втрое количество заказанных для просчета частот для развития мультиплекса цифрового ТV
05.03.2018 18:11

КРРТ сократил втрое количество заказанных для просчета частот для развития мультиплекса цифрового ТV

КРРТ сократил втрое количество заказанных для просчета частот для развития мультиплекса цифрового ТV

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, удовлетворив просьбу Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ), внес изменения в свои предыдущие решения о заказе просчета частот для развития концерном мультиплекса цифрового телевидения, сообщается на сайте Нацсовета.

В опубликованном решении Нацсовета указывается, что по просьбе КРРТ из заявок на просчет Украинским государственным центром радиочастот частотных присвоений в диапазоне 174-230 МГц изымаются 200 заявок (без указания ширины необходимых полос).

В то же время в новой заявке Нацсовета на просчет частот под мультиплекс для КРРТ содержится только 70 заявок на частотные присвоения.

"Компания еще раз просчитала свои технические возможности и параметры и в связи с тем, что некоторые новые заказы с большим покрытием перекрывают предварительные заказы с маломощным покрытием, решила отказаться от просчета 200 заказов", - цитируется в сообщении Нацсовета генеральный директор КРРТ Петр Семерей.

По его словам, заказанные КРРТ 70 частот позволят концерну максимально покрыть территорию Украины цифровым телевидением.

КРРТ – государственный оператор телерадиовещания, радиорелейной и спутниковой связи. Заказчиками его услуг являются национальные теле - и радиокомпании Украины, региональные областные телерадиокомпании, независимые коммерческие телерадиокомпании, предприятия связи.

Как сообщалось, Нацсовет по телевидению и радиовещанию намерен в 2018 году расширить объем телерадиовещания на территорию Крыма.

Ранее регулятор заявлял о намерении создать дополнительный цифровой мультиплекс с целью организации мощного вещания в направлении Армянска и Красноперекопска первых пяти украинских телеканалов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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