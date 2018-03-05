КРРТ сократил втрое количество заказанных для просчета частот для развития мультиплекса цифрового ТV

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, удовлетворив просьбу Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ), внес изменения в свои предыдущие решения о заказе просчета частот для развития концерном мультиплекса цифрового телевидения, сообщается на сайте Нацсовета.

В опубликованном решении Нацсовета указывается, что по просьбе КРРТ из заявок на просчет Украинским государственным центром радиочастот частотных присвоений в диапазоне 174-230 МГц изымаются 200 заявок (без указания ширины необходимых полос).

В то же время в новой заявке Нацсовета на просчет частот под мультиплекс для КРРТ содержится только 70 заявок на частотные присвоения.

"Компания еще раз просчитала свои технические возможности и параметры и в связи с тем, что некоторые новые заказы с большим покрытием перекрывают предварительные заказы с маломощным покрытием, решила отказаться от просчета 200 заказов", - цитируется в сообщении Нацсовета генеральный директор КРРТ Петр Семерей.

По его словам, заказанные КРРТ 70 частот позволят концерну максимально покрыть территорию Украины цифровым телевидением.

КРРТ – государственный оператор телерадиовещания, радиорелейной и спутниковой связи. Заказчиками его услуг являются национальные теле - и радиокомпании Украины, региональные областные телерадиокомпании, независимые коммерческие телерадиокомпании, предприятия связи.

Как сообщалось, Нацсовет по телевидению и радиовещанию намерен в 2018 году расширить объем телерадиовещания на территорию Крыма.

Ранее регулятор заявлял о намерении создать дополнительный цифровой мультиплекс с целью организации мощного вещания в направлении Армянска и Красноперекопска первых пяти украинских телеканалов.