Президент Украины Петр Порошенко дополнительно задекларировал свыше 900 тысяч гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке. Речь об этом идет в сообщении о существенных изменениях за нынешний год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Стоит отметить, что глава украинского государства задекларировал 915 260 гривен от вкладов в МИБ - 531 643 гривен, 283 543 гривен и 100 074 гривен.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что во время путешествия на Мальдивы на отдых с семьей он пересекал границу под своим именем и осуществлял все расходы с собственного банковского счета .

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