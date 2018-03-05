Помощник президента РФ Владислав Сурков предложил назвать новую российскую ракету в честь погибшего террориста "ДНР" Гиви, который публично обещал уничтожить все украинские города, отметил постпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба. | Кулеба: Сталин, конечно, не умер. Он живет в головах. И царствует сильной рукой Фото: Dmytro Kuleba / Facebook "Похоже, Сурков тонко пригрозил Украине уничтожением. Честно говоря, я поначалу не оценил всю глубину предложения Суркова назвать анонсированную Путиным новую российскую ракету с ядерной установкой "Гиви", потому что "такой герой Донбасса", – написал он.Постпред Украины отметил, что Сурков заложил в идею названия ракеты тайный смысл, поскольку только погибший террорист "ДНР" Михаил Толстых, известный как Гиви, говорил о намерении уничтожить все "освобожденные" боевиками украинские города.ВИДЕО "Война находится вне моральных координат – вот это нарратив Суркова (и, конечно, не только его в Москве). Поэтому и ракету он предлагает назвать не "Новороссия", не "Моторола", а именно "Гиви". Все трое умерли и имеют право претендовать на увековечивание от своего духовного наставника. Но Новороссия претендовала только на часть Украины, Моторола убил только одного раненого пленного (из известных нам) (Моторола заявлял, что убил 15 пленных. – ). И только Гиви публично обещал сравнивать с землей все украинские города", – подчеркнул Кулеба.По его мнению, предложение Суркова о названии ракеты может быть постмодернистским озвучиванием того, о чем мечтают в Кремле – уничтожении Украины."Возможно, и без применения этих ракет и уравнения городов с землей. Но уничтожение. В физическом и постмодерном смысле. А вы говорите годовщина смерти Сталина сегодня. Сталин, конечно, не умер. Он живет в головах. И царствует сильной рукой", – подытожил постпред Украины. https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/10156095626938389 1 марта Путин выступил с рекордно продолжительным обращением к Федеральному собранию, которое длилось 1 час 57 минут. Почти 45 минут он посвятил новому вооружению российской армии. Обращение сопровождалось видеорядом с демонстрацией новых образцов вооружений и моделированием запусков ракет, в частности показали кадры испытаний ракетного комплекса "Сармат". Путин заявил, что некоторые из новых вооружений еще не имеют наименования и предложил придумать им названия. Сурков заявил, что намерен предложить назвать новую российскую систему вооружения "Гиви".Михаил Толстых (Гиви) – гражданин Украины, родился в 1980 году в Иловайске Донецкой области. По словам Толстых, он служил в Вооруженных силах Украины, после армии работал грузчиком на канатном заводе. В 2014 году Гиви присоединился к пророссийским боевикам, возглавил группировку "Сомали". Участвовал в боях за донецкий аэропорт и Иловайск. В интернете были опубликованы видео, на которых зафиксированы издевательства Гиви над пленными украинскими солдатами.Утром 8 февраля 2017 года "минобороны ДНР" сообщило об убийстве Гиви "в результате террористического акта". Он был взорван в собственном кабинете в Макеевке. 9 февраля ответственность за убийство Гиви взяли на себя его подчиненные. Ликвидацию своего командира они назвали "местью сослуживцев", которых Гиви якобы бросил во время боя под Авдеевкой в конце января. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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