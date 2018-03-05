"Решение о ликвидации (закрытии) представительства принимается в связи с отсутствием целесообразности дальнейшего существования представительства"

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, наблюдательный совет НАК поручил правлению принять все необходимые меры для ликвидации офиса до 12 марта 2018 года, пишет "Интерфакс-Украина" .

"Решение о ликвидации (закрытии) представительства принимается в связи с отсутствием целесообразности дальнейшего существования представительства" , - говорится в сообщении.

Напомним 28 февраля Нафтогаз заявил, что Газпром обязали выплатить $ 2560000000 Украина . По словам председателя правления Нафтогаза Андрея Коболева, решение арбитража имеет более тысячи страниц. Он добавил, что срок уплаты для Газпрома начинается со следующего дня - то есть 1 марта 2018.

После этого Газпром вернул Нафтогаза предоплаты за газ и отказался поставлять его с 1 марта .

НАК "Нафтогаз Украины" призвала украинский экономить газ - уменьшить температуру в помещениях. Министерство энергетики и угольной промышленности ввело временное ограничение потребления газа из-за дисбаланса в 15-20 млн кубов в сутки .

Впоследствии глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания собирается "немедленно начать" в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит газа.

В ответ Президент Украины Петр Порошенко заверил , что договор не будет расторгнут. По слвоам Президента, договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" нельзя разорвать в одностороннем порядке.

В субботу, 3 марта, Кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности принял решение о снятии ограничения по газоснабжению учебных заведений Украины. МОН позволило с понедельника всем учебным заведениям возобновить работу .