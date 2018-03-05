ViOil в 2017г увеличила производство нерафинированного подсолнечного масла на 14%

Винницкий и Черновицкий масложировые комбинаты (ВМЖК и ЧМЖК), входящие в состав промышленной группы ViOil, в 2017 году увеличили производство нерафинированного подсолнечного масла на 14% – до 360,9 тыс. тонн.

Согласно сообщению группы, за год группа переработала более 950 тыс. тонн семян подсолнечника.

Оба предприятия компании вышли на плановую мощность. ВМЖК перерабатывает 2,850 тыс. тонн подсолнечника, ЧМЖК – 500 тонн в сутки.

"Нерафинированное подсолнечное масло все больше востребовано на мировом рынке. Если в 2016-м нашу продукцию покупали в 55 странах, то в 2017-м география поставок расширилась до 69 стран", - цитируется в сообщении коммерческий директор промышленной группы ViOil Игорь Гадомский.

По его словам, в ближайшее время мировой спрос на подсолнечное масло продолжит расти, особенно со стороны государств Азии, жители которых активно переходят с потребления пальмового масла на подсолнечное.

"Мы видим большие перспективы для нашего продукта на внешнем рынке, следовательно группа ViOil продолжит развиваться и наращивать объемы производства", - отметил он.

Кроме семян подсолнечника, заводы группы в 2017 году также перерабатывали семена сои и рапса.

Промышленная группа ViOil объединяет два масложировых комбината - Винницкий и Черновицкий. Винницкий МЖК в настоящее время может принимать до 3,5 тыс. тонн семян подсолнечника в сутки. Мощности по хранению позволяют ViOil одновременно хранить на Винницком МЖК до 24 тыс. тонн семян подсолнечника, 11,250 тыс. тонн масла, 4 тыс. тонн шрота.

Общие мощности по хранению на Черновицком МЖК в настоящее время позволяют ViOil одновременно хранить до 10,5 тыс. тонн семян подсолнечника, 4,1 тыс. тонн масла и 1,5 тыс. тонн шрота.

В группу также входят сеть хлебоприемных предприятий, элеваторы, торговые представительства в регионах Украины.