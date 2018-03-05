На территории Австралии ныряльщикам Майлу Норту и Сандре Доринг удалось спасти в водах слепую акулу, которая попалась на крючок на мелководье, передает Illawarra Mercury .

По информации издания, следовательно в том случае, если бы местные жители не заметили жертву, она могла бы умереть. После спасения акула выглядела очень измученной, а за время спасения нанесла несколько укусов Майлу.

"Я уверена, не спаси мы ее, она бы умерла", - подчеркнула Доринг.

Известно, что ныряльщики заметили рыбу во время уборки бухты в городе, которую они осуществляют каждый месяц.

Как сообщал svodka.net.uа, в городе Мельбурн Австралии о поссум осуществил попытку пролезть на кухню частного дома сквозь стену, однако не принял ко вниманию свой размер и застрял. Хозяева дома попытались протолкнуть животное, однако оно оказалось слишком толстым.

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