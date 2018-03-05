Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в понедельник, 5 марта, выдвинул Ангелу Меркель на пост федерального канцлера.

Выборы главы правительства Германии в бундестаге, новый состав которого был избран в конце прошлого года, пройдут уже 14 марта.

Премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер, вероятно, станет министром внутренних дел Германии в новом правительстве Меркель. Министерские портфели также получат еще двое членов Христианско-социального союза: Андреас Шойер станет министром транспорта, а Доротея Бэр – министром цифровых технологий, кроме того на своем посту министра по вопросам экономического сотрудничества и развития останется Герд Мюллер из ХСС.

Согласно договоренностям о правительстве «большой коалиции», Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель получат по шесть министерских портфелей.

От ХДС пост министра здравоохранения займет Йенс Шпан, министром образования и научных исследований станет Аня Карличек, товарищ Меркель Хельге Браун станет главой ведомства федерального канцлера, а Юлия Клёкнер возглавит аграрное ведомство. Министр обороны Урсула фон дер Ляйен сохранит свою должность, а нынешний глава ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер станет министром экономики.

СДПГ получает ряд ключевых министерств, таких как МИД, министерство труда и социального обеспечения и министерство финансов.

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