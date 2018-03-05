Об этом заявил «заместитель главы оперативного командования ДНР» Эдуард Басурин, передает один из подконтрольных боевикам сайтов.

«В ходе проверки представленных Николаем Покусаевым документов по линии «правоохранительных органов ДНР» появились подозрения в его преступной деятельности на территории Белгородской области России, связанной с сексуальным насилием, в том числе по отношению к несовершеннолетним», — заявил Басурин.

Он добавил, что Покусаев охотно отправился на подконтрольную территорию Украины, чтобы скрыться от уголовной ответственности. В заключении контракта ему якобы отказали.

«После его местонахождение командованию «ВС ДНР» было неизвестно», — резюмировал Басурин.

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