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И снова «ихтамнет»: в ДНР не признают захваченного в плен российского боевика
05.03.2018 18:21
И снова «ихтамнет»: в ДНР не признают захваченного в плен российского боевика Гражданин России Николай Покусаев, которого украинские военные взяли в плен на Донбассе, не имеет отношения к службе в "Вооруженных силах Донецкой народной Республики".

Об этом заявил «заместитель главы оперативного командования ДНР» Эдуард Басурин, передает один из подконтрольных боевикам сайтов.

«В ходе проверки представленных Николаем Покусаевым документов по линии «правоохранительных органов ДНР» появились подозрения в его преступной деятельности на территории Белгородской области России, связанной с сексуальным насилием, в том числе по отношению к несовершеннолетним», — заявил Басурин.

Он добавил, что Покусаев охотно отправился на подконтрольную территорию Украины, чтобы скрыться от уголовной ответственности. В заключении контракта ему якобы отказали.

«После его местонахождение командованию «ВС ДНР» было неизвестно», — резюмировал Басурин.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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