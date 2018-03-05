|И снова «ихтамнет»: в ДНР не признают захваченного в плен российского боевика
|05.03.2018 18:21
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Об этом заявил «заместитель главы оперативного командования ДНР» Эдуард Басурин, передает один из подконтрольных боевикам сайтов.
«В ходе проверки представленных Николаем Покусаевым документов по линии «правоохранительных органов ДНР» появились подозрения в его преступной деятельности на территории Белгородской области России, связанной с сексуальным насилием, в том числе по отношению к несовершеннолетним», — заявил Басурин.
Он добавил, что Покусаев охотно отправился на подконтрольную территорию Украины, чтобы скрыться от уголовной ответственности. В заключении контракта ему якобы отказали.
«После его местонахождение командованию «ВС ДНР» было неизвестно», — резюмировал Басурин.
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