В Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предрекают в течение 10-20 лет постепенное снижение тарифной нагрузки на потребителей в результате внедрения стимулирующего образования тарифов RAB (Regulatory Asset Base).

Об этом заявил глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, передают «Украинские Новости», информирует svodka.net.

«Я слышу от депутатов о нагрузке на потребителя в связи с внедрением RAB. Цифры поразительные. Очень большие, но никто не говорит о том, каковы же потребности, чтобы обеспечить качественное энергоснабжение», — пояснил Вовк.

По его словам, нагрузка на потребителя точно будет меньше, чем в случае системы «затраты плюс».

«При системе «затраты плюс» вся необходимая сумма сразу включается в тариф. Если же выбрать другой вариант (стимулирующее тарифообразование), то включается в тариф лишь амортизация и доходность» – сказал глава НКРЭКУ.

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По словам Вовка, первого результата со снижением тарифов после внедрения RAB-тарифов потребителям следует ждать по истечению 8-летнего периода.

«За восемь лет, то есть три года – первый регуляторный период и пять лет – следующий регуляторный период. Если у нас тарифы индексируются просто на инфляцию, а в прошлом году инфляция составила 13,7%, и если базовый тариф – 100 гривен, то через восемь лет он составит 279 грн», — отметил Вовк.

В случае использования RAB-регулирования коэффициент эффективности будет равняться 1%. Это значит, что через 8 лет базовый тариф составит 260 грн, привел расчеты глава НКРЭКУ.

«То есть экономия на уровне 29 единиц по операционным расходам, и это без учета капитальной доли», – резюмировал Дмитрий Вовк.

Что касается промышленности, то даже с RAB-тарифами цены на электрическую энергию останутся «не выше, чем в Европе», добавил он.

«На сегодняшний день цена генерации в Украине составляет в текущем квартале 32 евро/МВт. Это средневзвешенная цена для только трафика нагрузок. Это не цена базовой генерации, это не цена пиковой генерации, это средневзвешенная цена генерации. В то же время, согласно отчету Еврокомиссии, базовая генерация в Европе в среднем стоит 38 евро/МВт. А пиковая колеблется от 50 до 69 евро/МВт», — прокомментировал разницу в украинских и европейских тарифах глава НКРЭКУ.

Новая методика расчета стоимости электроэнергии в Украине вступила в силу 10 января после публикации в газете «Урядовий кур’єр». Документ предусматривает доходность для облэнерго на уровне 12,5% годовых как на старые активы, так и на новые, в которые будут инвестировать.

Стимулирующее регулирование (RAB — Regulatory Asset Base) – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов. Метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель, и стимулирование эффективности расходов распределительных и поставляющих компаний.

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