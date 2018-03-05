НАК "Нафтогаз України" не заинтересован в разрыве контракта на транзит российского газа и считает неприемлемой инициативу российской стороны. Об этом заявил коммерческий директор "Нафтогазу" Юрий Витренко. Витренко: Предусмотрена определенная процедура для сторон до того момента, пока они получат право обратиться в арбитраж Фото: Клуб-100 / Facebook "Мы тщательно изучаем информацию. Пока можем отметить, что для нас очень важным является сохранение транзита через территорию Украины, надежность поставок газа как украинским, так и европейским потребителям. Любое противодействие этому не будет положительно воспринято нами", – сказал он.По словам Витренко, уведомление не означает разрыва контрактов."В соответствии с контрактами предусмотрена определенная процедура для сторон, до того момента, пока они получат право реально обратиться в арбитраж. По контракту на поставку газа стороны должны попытаться в течение 30 дней прийти к соглашению. Только после того, как это не удалось, одна из сторон получает право пойти в арбитраж. По контракту на транзит газа такая процедура предусматривает 45 дней на переговоры", – сообщил представитель НАК."Наша позиция состоит в том, что мы не видим пока оснований для разрыва договора на транзит. То, что мы видим в пояснениях "Газпрома" и предложениях о пересмотре контракта и его разрыве, для нас выглядит неприемлемым", - добавил представитель НАК.28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" выплатить НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. В результате двух арбитражных споров между компаниями и с учетом удовлетворенных требований российской стороны "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.1 марта стало известно, что "Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в Украину. В "Нафтогазі" расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа и заявили, что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков.5 марта председатель российского "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что российская компания официально направила уведомление в НАК "Нафтогаз України" о начале процедуры расторжения контрактов через Стокгольмский арбитраж на поставку газа в Украину и его транзит в страны Евросоюза. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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