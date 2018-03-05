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"Нафтогаз" получил уведомление о намерении "Газпрома" разорвать контракты, предложение россиян неприемлемо - Витренко
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05.03.2018 18:22
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НАК "Нафтогаз України" не заинтересован в разрыве контракта на
транзит российского газа и считает неприемлемой инициативу
российской стороны. Об этом заявил коммерческий директор
"Нафтогазу" Юрий Витренко. Витренко: Предусмотрена
определенная процедура для сторон до того момента, пока они получат
право обратиться в арбитраж Фото: Клуб-100 / Facebook "Мы тщательно
изучаем информацию. Пока можем отметить, что для нас очень важным
является сохранение транзита через территорию Украины, надежность
поставок газа как украинским, так и европейским потребителям. Любое
противодействие этому не будет положительно воспринято
нами", – сказал он.По словам Витренко, уведомление не означает
разрыва контрактов."В соответствии с контрактами предусмотрена
определенная процедура для сторон, до того момента, пока они
получат право реально обратиться в арбитраж. По контракту на
поставку газа стороны должны попытаться в течение 30 дней прийти к
соглашению. Только после того, как это не удалось, одна из сторон
получает право пойти в арбитраж. По контракту на транзит газа такая
процедура предусматривает 45 дней на переговоры", – сообщил
представитель НАК."Наша позиция состоит в том, что мы не видим пока
оснований для разрыва договора на транзит. То, что мы видим в
пояснениях "Газпрома" и предложениях о пересмотре контракта и его
разрыве, для нас выглядит неприемлемым", - добавил представитель
НАК.28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский
"Газпром" выплатить НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за
недопоставку согласованных объемов газа для транзита. В
результате двух арбитражных споров между компаниями и с учетом
удовлетворенных требований российской стороны "Газпром" должен
доплатить НАК $2,56 млрд.1 марта стало известно, что
"Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты
мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании
также заявили, что не будут поставлять газ в Украину. В "Нафтогазі"
расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского
арбитража по контракту на поставку газа и заявили,
что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков.5
марта председатель российского "Газпрома" Алексей Миллер сообщил,
что российская компания официально направила уведомление в НАК
"Нафтогаз України" о начале процедуры расторжения
контрактов через Стокгольмский арбитраж на поставку газа
в Украину и его транзит в страны Евросоюза.
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