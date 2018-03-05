между них есть также книга Виталия Захарченко

Как сообщает " Укринформ ", на сегодня этот список насчитывает 156 изданий.

Среди последних изданий, которые внесены в перечень, - книга "Заявка на самоубийство. Зачем Украине НАТО?" коллектива авторов - Петр Толочко, Сергей Гриневецкий, Петр Симоненко, Дмитрий Табачник, Георгий Крючков, - вышедшей в издательстве "Фолио", Харьков, 2009 года.

Остальные книг выпущены издательствами Российской Федерации. Это "Лейтенант из будущего" (Юрий Валин), "Ангелы апокалипсиса" (Анатолий Гончар), "Дикое поле" (Александр Конторович), "Как воюют на Донбассе" (Владислав Шурыгин), "Киевская хунта" (Алексей Челноков), " Кровавый евромайдан - преступление века "(Виталий Захарченко)," Крестный путь России "(Николай Леонов), и еще 10 книг Александра Тамоников, в частности" бандеровскую схрон "," Палач из Галиции "," бандеровскую эшелон ".