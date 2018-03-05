Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 26,4425 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился до 26,4425 грн/$1 с 26,62 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,43-26,455 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,4821 грн/$1 с 26,5359 грн/$1. Торговый оборот составил $398,72 млн, тогда как в предыдущий рабочий день -$502,74 млн.