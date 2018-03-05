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Курс доллара после выходных порадовал украинцев
05.03.2018 18:30
Курс доллара после выходных порадовал украинцев По теме:

Украины на 5 марта установил курс доллара на уровне 26,53 грн. Это на 13 коп. меньше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт , передает со ссылкой на .

Евро подорожал на 22 коп. Сегодня стоит 32,67 грн.

Курс российского рубля - 46 коп.

В обменниках доллар покупают по 26,69 грн, продают по 26,82 грн.

За евро предлагают 32,46 грн. Продают по 32,96 грн.

Российский рубль скупают и продают по 46 коп.

В Украине большинство фальшивых гривневых банкнот, которые изымаются из обращения, составляют купюры номиналом 500 грн образца 2006 года. В 2017 году их доля в общем количестве фальшивых банкнот выросла до 61%. Большинство изъятых фальшивых банкнот (81%) изготавливались с использованием копировальной или компьютерной техники, в частности, струйных и лазерных принтеров.







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