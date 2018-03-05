Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз України" поручил правлению осуществить все мероприятия для ликвидации офиса в Москве до 12 марта 2018 года. "Нафтогаз" не видит целесообразности в дальнейшем существовании представительства в Москве Фото: ЕРА Наблюдательный совет НАК поручил правлению провести все мероприятия по ликвидации офиса до 12 марта 2018 года."Решение о ликвидации (закрытии) представительства принимается в связи с отсутствием целесообразности дальнейшего существования представительства", – говорится в сообщении.28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" выплатить НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. В результате двух арбитражных споров между компаниями и с учетом удовлетворенных требований российской стороны "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.1 марта стало известно, что "Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в Украину. В "Нафтогазі" расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа и заявили, что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков.5 марта председатель российского "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что российская компания официально направила уведомление в НАК "Нафтогаз України" о начале процедуры расторжения контрактов через Стокгольмский арбитраж на поставку газа в Украину и его транзит в страны Евросоюза."Нафтогаз" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия Украины и является монополистом по транзиту, хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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