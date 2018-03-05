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"Нафтогаз" закроет представительство в России
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05.03.2018 18:30
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Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз України" поручил правлению
осуществить все мероприятия для ликвидации офиса в Москве до 12
марта 2018 года. "Нафтогаз" не видит целесообразности в дальнейшем
существовании представительства в Москве Фото: ЕРА Наблюдательный
совет НАК поручил правлению провести все мероприятия по ликвидации
офиса до 12 марта 2018 года."Решение о ликвидации (закрытии)
представительства принимается в связи с отсутствием
целесообразности дальнейшего существования
представительства", – говорится в сообщении.28 февраля
Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" выплатить
НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за недопоставку
согласованных объемов газа для транзита. В результате двух
арбитражных споров между компаниями и с учетом удовлетворенных
требований российской стороны "Газпром" должен доплатить НАК
$2,56 млрд.1 марта стало известно, что "Газпром" получил
деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты мартовских поставок
газа, но вернул их НАК. В российской компании также заявили, что не
будут поставлять газ в Украину. В "Нафтогазі" расценили это как
нарушение декабрьского решения Стокгольмского арбитража по
контракту на поставку газа и заявили, что намерены требовать
от "Газпрома" компенсации убытков.5 марта председатель российского
"Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что российская компания
официально направила уведомление в НАК "Нафтогаз України" о
начале процедуры расторжения контрактов через Стокгольмский
арбитраж на поставку газа в Украину и его транзит в
страны Евросоюза."Нафтогаз" объединяет крупнейшие
нефтегазодобывающие предприятия Украины и является монополистом по
транзиту, хранению природного газа в подземных хранилищах, а также
по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории
страны.
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