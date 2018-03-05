В течение десятилетий ученые считали, что популяция пингвинов Адели неуклонно снижается, но это открытие снизило их опасения

Направить экспедицию на отдаленные острова в Антарктиде ученые решили после того, как увидели самую колонию пингвинов на спутниковых снимках NASA, сообщает Independent .

Участники экспедиции обнаружили около 751 тыс. Пар птиц, устроивших гнезда на островах Дангер. Вода вокруг них "просто кишела" пингвинами.

"В течение десятилетий ученые считали, что популяция пингвинов Адели неуклонно снижается, но это открытие снизило их опасения. Острова, на которых обнаружили пингвинов, очень удаленные и окружены толстыми льдами, последствия изменения климата и человеческой активности на них выражены минимально - и это способствовало сохранению птиц " , - говорится в сообщении.

По словам ученых, которые приводит издание, открытие "в очередной раз доказывает, что пингвины успешно выживают, только если их среду обитания не нарушено человеком" .