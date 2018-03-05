Для церемонии "Оскар" 2018 года звезды оставили в шкафу свои черные наряды с других мероприятий и решили выделиться яркостью, однако не у всех это получилось. Так, западные глянцы уже составили рейтинг худших нарядов церемонии.

В списке оказалась 35-летняя певица Сент-Винсент, которая отдала предпочтение черному наряду от Saint Laurent. Однако из-за роста девушки не понятно, она надела ультра-мини или пиджак без брюк.

В рейтинге также оказалась Тараджи Хенсон, примерившая образ от Vera Wang, который выглядел очень откровенно и спорно. Запомнились лишь некоторые элементы - босоножки от Jimmy Choo и украшения от Roberto Coin.

Сальма Хайек в возрасте 51 год отдала предпочтение блестящему образу от Gucci, который на фоне слишком яркой внешности актрисы создает дисбаланс. Стилисты отметили излишнее количество кристаллов, рюшей и оборок.

Актриса Бланка Бланко, как и в прошлом году, попала в команду модных аутсайдеров. Ее откровенное красно-белое платье с огромным декольте и вырезом смотрелось безвкусно и вульгарно.

Среди провальных нарядов также образ Вупи Голдберг. Ее массивное цветочное платье, с довольно откровенным декольте и пышной юбкой, от американского дизайнера Christian Siriano выглядело немного нелепо.

Как сообщал svodka.net, на юбилейной церемонии вручения премии "Оскар" известная своими забавными выходками актриса Дженнифер Лоуренс снова привлекла к себе внимание необычным поведением . На красной дорожке Лоуренс абсолютно не стесняясь станцевала нечто похожее на лезгинку.

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