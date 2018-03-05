Сегодня Украина переоценивает активное сотрудничество с Россией в газовой сфере. Речь идет не только о контрактах, по которым мы получаем газ или нашем сотрудничестве в области транспортировки, но и прежде только о вопросах реформирования газового рынка в целом.

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Сейчас во многих аспектах именно украинская сторона стимулировала довольно беспристрастный процесс, направленный на освобождение наших «газовых» отношений от политического компонента. Мы хотим сделать их максимально рациональными, рыночными и экономически целесообразными – то есть именно таким способом, о котором и идет речь в решении Стокгольмского арбитража.

С другой стороны, Украина на газовом рынке – это не только отношения с Россией. Это также возможность развития отношений со странами ЕС, и это должно быть частью общей энергетической политики Украины. Это и замена газа, где это вероятно, другими носителями, и повышение энергоэффективности носителей, и вообще – новое развитие энергетической системы Украины.

Россия пытается использовать газ в реализации своей внешней политики, которая направлена ​​прежде только на продвижение российских интересов. Но если раньше газ был инструментом некоего пассивного политического давления, то на фоне военных действий на Востоке и аннексии Крыма он превратился в один из пунктов того большого пакета мер, которыми Россия пытается повлиять на Украину.

Ответ на газовый шантаж России требует от Украины быть активным игроком как минимум в регионе. Без активных и интенсивных связей со странами ЕС и другими игроками на мировом газовом рынке Украина не может в полной мере реализовать свои экономические интересы. И если раньше мы рассматривали международное сотрудничество как что-то далекое, то сегодня это главное условие решения наших как текущих, так и стратегических проблем. Если Россия и дальше будет продолжать свою политику замещения украинского транзитного маршрута, то мы, конечно же, понесем экономические потери. Если Россия будет и впредь активно подрывать доверие к Украине как надежному транзитеру, то мы понесем еще и имиджевые потери. А отношение к России и к нашим с ней отношений внутри ЕС сейчас очень неоднозначное. Есть определенные силы, которые чисто по экономическим соображениям готовы сотрудничать со всеми. И это последствия сотрудничества в стиле real politik.

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Такие неожиданные изменения в газовом сотрудничестве с Россией требуют от нас дополнительных резервов и планов на тот случай, если ситуация повторится. И это в определенной степени отвлекает наши несколько ограниченые управленческие ресурсы на решение этих вопросов.

Лучшая ситуация – это когда страны сотрудничают, но мы должны понимать, что сотрудничество должно основываться на общепризнанных принципах международного права. И в ситуации, когда Россия действительно ведет необъявленную войну против Украины, отделять политические аспекты от экономических не представляется возможным. То есть нельзя делать вид, что в политике мы что-то делаем, а в экономике давайте сотрудничать.

По моему мнению, в конце концов мы все-таки придем к взаимному пониманию: Россия изменит свою политику в отношении Украины, а мы поймем, что сотрудничество с Россией – это источник больших рисков. Их минимизация требует не столько продуманной политики правительства, президента и других центральных учреждений, сколько мобилизации украинской политической элиты. Сегодня она также не является объединенной в плане противодействия России.

Выиграем ли мы эту газовую войну? Смотря что называть выигрышем. Стокгольмский арбитраж – это выигрыш. Мы сократили потребление газа и начали реализовывать программы, связанные с энергоэффективностью – утепление домов и т.д. Это также безусловные выигрыши, хотя они и идут, так сказать, из-под палки.

Для нас выигрыш – это нормальный, сформированный по реальным ценам, баланс производства и потребления энергетических ресурсов в Украине: рыночный, аполитичный и сформированный на оценках наших потребностей в текущей и долгосрочной перспективе. А если говорить об экономике в целом, то выигрыш – это продуманная энергетическая политика государства и украинских компаний в частности.

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