Сборные Украины и Италии сыграют в товарищеском матче

Федерации футбола Украины и Италии достигли принципиальной договоренности о проведении товарищеского матча между национальными сборными двух стран.

"Детали контракта по организации спарринга еще прорабатываются, но уже сейчас можно сказать, что поединок состоится в среду, 10 октября 2018 года, на территории Италии. Конкретное место встречи и другие подробности станут известны позже", - сообщает в понедельник пресс-служба ФФУ.

Помимо встречи с Италией, подопечные Андрея Шевченко могут сыграть еще один контрольный матч 19-20 ноября.

Как известно, в марте 2018 года сборная Украины проведет два спарринга с участниками ЧМ-2018: 23 марта – с Саудовской Аравией (место проведения уточняется) и 27 марта – с Японией (в бельгийском Льеже).

Осенью же 2018 года сборной Украины предстоит сыграть 4 матча в рамках нового турнира Лига Наций УЕФА: 6 сентября на выезде и 16 октября на своем поле с Чехией, 9 сентября на своем поле и 16 ноября на выезде – со Словакией.

Как сообщалось, Лига нация дает дополнительную возможность пробиться на чемпионат Европы 2020 года. 20 из 24 участников Евро-2020 будут определены в отборочном турнире в марте-ноябре 2019 года. А еще 4 путевки на чемпионат будут разыграны в матчах плей-офф между победителей групп в четырех дивизионах Лиги наций.

Таким образом, в случае невыхода на Евро-2020 через стандартный отборочный турнир и при этом успешного выступления в Лиге наций сборная Украины сможет побороться за выход на Евро-2020 с лучшими командами других групп своей лиги В.

Как сообщалось, в группе В2 сыграют Турция, Швеция и Россия; в группе В3 – Северная Ирландия, Босния и Австрия; в группе В4 – Дания, Ирландия и Уэльс.