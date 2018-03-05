Украины Павел Климкин считает, что за нападениями на Общество венгерской культуры в Ужгороде стоит российская сторона. Об этом он написал в своем Twitter, передает со ссылкой на .

"Спасибо полиции по активу работу в Закарпатье. Повсюду торчат российские уши, "привет" всем, кто спекулировал на мистических антивенгерских настроениях. Не исключаю, что на этом попытки дестабилизации не закончатся", - отметил Климкин.

Дякую поліції за активу роботу в Закарпатті. Всюди стирчать російські вуха, «привіт» всім, хто спекулював на містичних антиугорських настроях. Не виключаю, що на цьому спроби дестабілізації не закінчаться.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 5, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что полиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде. В частности, в полиции заявили, что по делу о поджогах этого здания в Черкассах задержали одного подозреваемого, еще двух в Кропивницком. Кроем того, организатора нападений объявили в розыск. До этого в Варшаве задержали граждан Польши, причастных к поджогу центра 4 февраля. Суд избрал им меру пресечения в виде 90 суток содержания под стражей.

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