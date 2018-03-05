|Российский депутат попал под обстрел на Донбассе
|05.03.2018 18:38
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В штабе АТО опровергают эту информациюДепутат Госдумы Алексей Журавлев сообщил, что во время поездки на Донбасс попал под минометный обстрел.
Фото: Bigmir.net
"Один автомобиль выведен из строя, нам пришлось развернуться и уехать", - цитирует депутата " РИА Новости ".
Помощница Журавлева рассказала агентству " Интерфакс ", что депутат находился в группе людей, которые везли "гуманитарную помощь".
Источник агентства в ДНР сообщил, в свою очередь, что Журавлев ехал с группой журналистов на позиции близко от линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе. По словам источника, в результате обстрела никто не пострадал.
В свою очередь, в комментарии Радио Свобода в штабе АТО сообщили, что 5 марта ни разу не применяли оружие.
"Вооруженные силы Украины с начала перемирия 5 марта огонь не открывают. Мы можем применять оружие исключительно в тех случаях, когда есть угроза жизни или здоровью наших военнослужащих. Наши военнослужащие сегодня огонь не открывали", - заявили в штабе.