В штабе АТО опровергают эту информацию

"Один автомобиль выведен из строя, нам пришлось развернуться и уехать", - цитирует депутата " РИА Новости ".

Помощница Журавлева рассказала агентству " Интерфакс ", что депутат находился в группе людей, которые везли "гуманитарную помощь".

Источник агентства в ДНР сообщил, в свою очередь, что Журавлев ехал с группой журналистов на позиции близко от линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе. По словам источника, в результате обстрела никто не пострадал.

В свою очередь, в комментарии Радио Свобода в штабе АТО сообщили, что 5 марта ни разу не применяли оружие.