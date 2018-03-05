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Российский депутат попал под обстрел на Донбассе
05.03.2018 18:38
Российский депутат попал под обстрел на Донбассе
В штабе АТО опровергают эту информацию
Депутат Госдумы Алексей Журавлев сообщил, что во время поездки на Донбасс попал под минометный обстрел.
Российский депутат попал под обстрел на Донбассе Фото: Bigmir.net

"Один автомобиль выведен из строя, нам пришлось развернуться и уехать", - цитирует депутата " РИА Новости ".

Помощница Журавлева рассказала агентству " Интерфакс ", что депутат находился в группе людей, которые везли "гуманитарную помощь".

Источник агентства в ДНР сообщил, в свою очередь, что Журавлев ехал с группой журналистов на позиции близко от линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе. По словам источника, в результате обстрела никто не пострадал.

В свою очередь, в комментарии  Радио Свобода  в штабе АТО сообщили, что 5 марта ни разу не применяли оружие.

"Вооруженные силы Украины с начала перемирия 5 марта огонь не открывают. Мы можем применять оружие исключительно в тех случаях, когда есть угроза жизни или здоровью наших военнослужащих. Наши военнослужащие сегодня огонь не открывали",  - заявили в штабе.

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