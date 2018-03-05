Разрыв контракта между Газпромом и Нафтогазом опасен как для Российской Федерации, так и для Украины. Такое мнение высказал прежний представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный в эфире телеканала NEWSONE.

"Начало процедуры разрыва контаркта также опасно для России, как и для Украины. Запустить эту схему - это означает положить голову на плаху. "Газпром" сейчас положил свою голову на плаху и ждет. У Украины нет сил рубануть, но Европейский союз может это сделать", - заявил Бессмертный.

При этом он выразил мнение, что в вопросе углеводородов бизнес смешан с политикой и разделить их сложно.

"В вопросе углеводородов сложно понять, где бизнес, а где политика. Данный вопрос не должен был выходить за рамки "Нафтогаза", потому что если достигнуты договоренности с ЕС и Россией, то дальше это носит технический характер", - отметил дипломат.

Как сообщал svodka.net.uа, НАК "Нафтогаз Украины" принял решение закрыть свое представительство в России , которое находится в Москве на улице Академика Пилюгина, 24.

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