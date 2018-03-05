Во Львове сотрудницу "Укртрансбезопасности" и ее мужа задержали во время получения взятки

Руководительницу отдела управления Госслужбы Украины по безопасности на транспорте во Львовской области задержали вместе с мужем во время получения взятки на сумму 1 тыс. долл.

Как сообщает в понедельник отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, чиновница создавала штучный недостаток бланков разрешений для международных грузовых перевозок, а потом за определенное вознаграждение выдавала их компаниям-перевозчикам.

В качестве посредника в получении взяток чиновница привлекла своего мужа.

В воскресенье, 4 марта, их задержали сотрудники полиции и прокуратуры.

У посредника изъяли более 3 тыс. долл. и 10 тыс. грн, а также 24 пустых бланка разрешений и черновые записи, в которых указаны номера бланков и суммы, полученные за их выдачу.

По указанному факту открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).