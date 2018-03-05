|Российские пропагандисты опубликовали первые кадры после обстрела депутатского джипа (видео)
|05.03.2018 18:45
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Опубликованные кадры вызвали насмешки пользователей соцсетей, пишущих о дешевой постановке российский пропагандистов.
Об инциденте, достоверность которого точно не подтверждена, сегодня заявили российские СМИ: в комментарии агентству РИА Новости Журавлев заявил, что он направлялся к линии фронта, проверяя соблюдение объявленного в понедельник перемирия.
По его данным джип с депутатом и сопровождением подвергся «обстрелу», после чего охрана решила спрятать политика в близлежащем блиндаже.
Позже были опубликованы и два видео, которыми боевики решили подтвердить достоверность «обстрела». Однако оба видео вызвали насмешки пользователей социальных сетей, которые увидели лишь попытку российских пропагандистов создать сенсацию.
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