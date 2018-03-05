|
Кандидата в президенты России от КПРФ Грудинина ЦИК может снять с выборов из-за счетов в Швейцарии
|
05.03.2018 18:46
|
В российском ЦИК заявили, что один из швейцарских банковских счетов
кандидата в президенты РФ Павла Грудинина – в золоте. ЦИК РФ может
снять с выборов соратника Зюганова (справа) Павла Грудинина (слева)
из-за "дезинформации" Фото: EPA Данные о счетах предоставила
Швейцария по запросу российской Федеральной налоговой службы.
Помимо двух счетов, о которых ЦИК было известно раньше,
у Павла Грудинина – еще 11 счетов. По словам чиновника,
на счетах кандидата лежат около 55 млн руб., а один из
счетов – металлический, на котором было золото.Грудинин
не предоставил в ЦИК документы, подтверждающие закрытие
его счетов в Австрии и Швейцарии. При этом в пресс-службе
КПРФ заявили, что "все счета уже закрыты, и закрыты
в срок".Как пишет РБК, Кинев заявил, что незакрытые зарубежные
банковские счета на момент регистрации кандидатом в президенты и
"дезинформация" являются "безусловным основанием" для его снятия.
Этот вопрос должны обсудить на заседании ЦИК 7 марта.Выборы
президента РФ должны состояться 18 марта, за этот пост будут
бороться восемь человек, включая действующего президента Владимира
Путина и журналистку Ксению Собчак.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира