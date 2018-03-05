В российском ЦИК заявили, что один из швейцарских банковских счетов кандидата в президенты РФ Павла Грудинина – в золоте. ЦИК РФ может снять с выборов соратника Зюганова (справа) Павла Грудинина (слева) из-за "дезинформации" Фото: EPA Данные о счетах предоставила Швейцария по запросу российской Федеральной налоговой службы. Помимо двух счетов, о которых ЦИК было известно раньше, у Павла Грудинина – еще 11 счетов. По словам чиновника, на счетах кандидата лежат около 55 млн руб., а один из счетов – металлический, на котором было золото.Грудинин не предоставил в ЦИК документы, подтверждающие закрытие его счетов в Австрии и Швейцарии. При этом в пресс-службе КПРФ заявили, что "все счета уже закрыты, и закрыты в срок".Как пишет РБК, Кинев заявил, что незакрытые зарубежные банковские счета на момент регистрации кандидатом в президенты и "дезинформация" являются "безусловным основанием" для его снятия. Этот вопрос должны обсудить на заседании ЦИК 7 марта.Выборы президента РФ должны состояться 18 марта, за этот пост будут бороться восемь человек, включая действующего президента Владимира Путина и журналистку Ксению Собчак. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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