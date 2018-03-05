|ПАСЕ вне сменить президента за его поражение на выборах в Италии
|05.03.2018 18:46
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Новым президентом ПАСЕ станет представитель социалистовПарламентской ассамблеи Совета Европы придется вне сменить президента, поскольку действующий председатель ПАСЕ, социалист Микеле Николетти потерпел поражение на парламентских выборах в Италии.
Николетти балатувався в нижнюю палату парламента в провинции Тренто и, по итогам выборов, занял второе место, сообщает Giudicarie .
Социалиста в этом округе поддержали 29,57% избирателей. Его соперница с националистической партии "Лига севера" Ванесса Каттои победила, набрав 37,50% голосов.
Как известно, Парламентская ассамблея Совета Европы избрала своим президентом итальянского депутата Микеле Николетти во время сессии в январе. Ожидалось, что Николетти должен занимать пост президента в течение двух лет - по традиции ассамблеи, президента переизбирают на второй год без дискуссий.
Пока неизвестно, когда именно должно произойти ротация; скорее только, это произойдет уже на следующей сессии, 23 апреля. Николетти потеряет мандат депутата ассамблеи, только Италия сообщит Страсбург о новом составе национальной делегации. Учитывая, что новый парламент Италии начнет работу уже 29 марта, он будет почти 4 недели для такого сообщения.
Как пишет "Европейская правда" , новым президентом ПАСЕ станет представитель социалистов, поскольку, по принципу ротации, именно за ними закреплена квота председателя ПАСЕ до конца следующего года. Договоренностей о конкретном преемника Николетти пока нет, поскольку на предыдущих сессиях он был уверен в своей победе на национальных выборах.