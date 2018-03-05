Новым президентом ПАСЕ станет представитель социалистов

Николетти балатувався в нижнюю палату парламента в провинции Тренто и, по итогам выборов, занял второе место, сообщает Giudicarie .

Социалиста в этом округе поддержали 29,57% избирателей. Его соперница с националистической партии "Лига севера" Ванесса Каттои победила, набрав 37,50% голосов.

Как известно, Парламентская ассамблея Совета Европы избрала своим президентом итальянского депутата Микеле Николетти во время сессии в январе. Ожидалось, что Николетти должен занимать пост президента в течение двух лет - по традиции ассамблеи, президента переизбирают на второй год без дискуссий.

Пока неизвестно, когда именно должно произойти ротация; скорее только, это произойдет уже на следующей сессии, 23 апреля. Николетти потеряет мандат депутата ассамблеи, только Италия сообщит Страсбург о новом составе национальной делегации. Учитывая, что новый парламент Италии начнет работу уже 29 марта, он будет почти 4 недели для такого сообщения.