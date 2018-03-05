Российский президент Владимир Путин лишь вскользь упомянул аннексированный Крым в послании к Федеральному собранию. Через четыре года с момента аннексии полуостров окончательно перестал быть «сакральным», а крымчане – «особым» населением.

Владимир Путин затронул тему Крыма в контексте ремонта дорог и развития транспортной инфраструктуры. Он заявил, что «через несколько месяцев» откроется автомобильное движение по Керченскому мосту, а в следующем году запустят и железнодорожное сообщение. «Это даст импульс развитию Крыма и только российского Причерноморья», – сказал российский президент. Он добавил, что для стойкого экономического развития регионов страну нужно «буквально прошить» современными коммуникациями. Собственно, вся крымская часть президентского послания заняла меньше минуты.

Республиканские власти, а также штатные социологи и пропагандисты круглосуточно призывают крымчан прийти на избирательные участки на предстоящих выборах президента соседней России. Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров лично убеждал жителей полуострова, что они буквально поголовно поддерживают действующего российского президента. Накал мнимых страстей и пафос – примерно так можно охарактеризовать поведение властей и политических агитаторов. Предстоящие выборы называют «вторым референдумом», призывают «защитить родину», изображают полуостров едва ли не главным оплотом российского патриотизма. «В день голосования нельзя оставаться дома!» – такой призыв постоянно звучит на региональном ТВ.

И все это на фоне, мягко говоря, безразличного отношения Москвы к проблемам крымчан. Несмотря на то, что Владимир Путин почти не говорил о Крыме и ограничился общими фразами, местное начальство поспешило его поддержать. Российский глава республики Сергей Аксенов назвал выступление президента «прорывным». «Нам предстоит совершить прорыв во всех сферах – экономике, высоких технологиях, в социальной и гуманитарной политике. Лидерство России в мировом масштабе – эта идея «красной нитью» проходит через все послание», – заявил Аксенов. Он поблагодарил президента за внимание к крымским дорогам, пообещав, что в скором времени их доведут до «российских стандартов».

Не остался в стороне и подконтрольный Кремлю спикер крымского парламента Владимир Константинов. «Послание Владимира Путина, конечно же, коснется и крымского парламента. Его обращение станет важным программным документом нашей работы на перспективу», – заверил Константинов. Он обратил внимание на часть выступления, которая касалась безопасности и вооружений. «Для нас, крымчан, очень важна безопасность. В своем послании Владимир Путин обозначил четкие гарантии. И это, бесспорно, ценно. Стоит отметить, что в целом нынешняя речь президента принципиально отличалась от всех предыдущих именно стратегическим вектором развития страны», – полагает спикер.

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Пресс-службам и медиаконсультантам крымского начальства пришлось потрудиться, дабы «вытащить» из текста послания хотя что-то связанное с республикой. Крымский аспект президентской речи был пресным и формальным. За последние два месяца (разгар избирательной кампании) Владимир Путин предметно упоминал Крым лишь один раз – когда предложил Киеву забрать военные корабли. Затем в конце января, выступая в Казани, он отметил, что Крым «будет развиваться» ускоренными темпами. Заявление прозвучало без конкретики и максимально обтекаемо: ситуация вокруг Крыма «постепенно стабилизируется», экономика региона «будет набирать темпы», развитие будет идти по «различным направлениям». Из чего можно сделать вывод, что «крымская программа» российской власти состоит из общих фраз. Крымчане, которых круглосуточно призывают прийти на избирательные участки, не знают, за какое будущее им предложено проголосовать 18 марта. И все это диссонирует с бравурными заявлениями властей о том, что в Кремле только о Крыме и думают. Поэтому жители должны явиться на «второй референдум», иначе украинцы и американцы вернут полуостров законному собственнику.

В целом выступление российского президента было воинственным и неправдоподобным. Буквально через пару часов эксперты и журналисты выяснили, что некие вооружения, которыми Владимир Путин угрожал Западу, или находятся в проекте, или вообще не созданы. Он утверждал, что Москва обзавелась новой крылатой ракетой с ядерным двигателем, чем удивил профильных специалистов. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев сообщил, что такое оружие не существует вообще. «Нельзя на крылатую ракету ставить ядерный двигатель. Да и нет таких двигателей. Есть в разработке один такой двигатель мегаваттного класса, но он космический и, конечно, никаких испытаний в 2017 году не могло проводиться – хорошо, если в 2027-м такую установку испытают», –​ заявил Моисеев.

Владимир Путин не говорил о Крыме, но и из его выступления становится ясно, что именно Кремль готов предложить крымчанам. Первое – дальнейшая милитаризация полуострова и оснащение его ядерным оружием. После такого откровенного бряцания ядерной дубиной вероятность завоза боеголовок возросла в разы. Второе – дальнейшее падение уровня жизни. Крымчанам не говорят, когда точно Керченский мост введут в эксплуатацию, больше не обещают роста региональной экономики после решения «инфраструктурных проблем»; чиновники молчат по поводу строительства собственных электростанций или захода в Крым крупных российских банков и инвесторов; в Симферополе и Москве не знают, как насытить полуостров водой. Как следствие, «российский» Крым теперь всегда будет ассоциироваться с угрозой войны и бедностью.

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