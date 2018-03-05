Об этом сообщил российский блогер, мечтающий об аннексии всей Украины, Анатолий Несмиян (Эль Мюрид).

На днях Волкер закинул информационную “бомбу” о важности упразднения террористических “Л/ДНР”, с помощью которых Кремль неумело маскирует оккупацию Донбасса.

Комментируя слова американца, Мюрид выразил уверенность, что ликвидация кремлевских “республик” — часть плана по введению миротворческих сил на восток Украины.

“Заранее формулируются задачи, которые будут реализовываться под силовым прикрытием миротворцев: это ликвидация органов управления “ДНР”-”ЛНР” и, соответственно, всех структур, в первую очередь силовых: “ополчения”, “полиции” и так далее”, — предрек блогер неутешительную судьбу террористам Донбасса.

Он также отметил, что, несмотря на острую реакцию в РФ на инициативу, озвученный сценарий рано или поздно будет реализован.

“Американцы подходят к вопросам предельно серьезно и системно, не оставляя ничего на самотек. Раз вопрос о введении миротворческого контингента уже практически решен, значит, пришло время определять его задачи”, — объяснил знаток.

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