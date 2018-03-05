На территории Запорожской области спасатели вытащили рыбаков, которые оказались на дрейфующей льдине и отплыли на 50 метров от берега. Об инциденте сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Запорожской области.

По информации спасателей, несколько рыбаков оказались в 50 метрах от берега. Вследствие большого количества промоин вокруг им не удалось своими силами выбраться на берег.

Их спасли водолазы, сотрудники спасательной службы. Мужчины отказались от предоставления неотложной медицинской помощи.

Как сообщал svodka.net, в Житомирской области сотрудники спасательной службы спасли из заледенелого водоема дикого лебедя . Дикий лебедь попал в ледяную ловушку, поступило в ГСЧС утром в воскресенье, 25 февраля, от местных жителей, проходивших мимо водоема и заметивших, что птица барахтается.

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