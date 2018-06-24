В матче против сборной Польши на футбольном чемпионате в России
сборная Колумбии забила трижды и не пропустила ни разу – 3:0. Матч
прошел в Казани Фото: ЕРА Поединок проходил в Казани.Колумбийцы
забивали на 40-й минуте (Ерри Мина), на 70-й (Радамель Фалькао) и
на 75-й (Хуан Куадрадо).Победа позволяет южноамериканцам шансы на
попадание в плей-офф, у них три очка. Польша за тур до конца
группового этапа шансы на продолжение борьбы за медали теряет.
Первые два места с четырьмя очками у каждого занимают Япония и
Сенегал, сыгравшие накануне вничью.Решающий, третий тур пройдет в
группе Н 28 июня.
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