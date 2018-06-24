В матче против сборной Польши на футбольном чемпионате в России сборная Колумбии забила трижды и не пропустила ни разу – 3:0. Матч прошел в Казани Фото: ЕРА Поединок проходил в Казани.Колумбийцы забивали на 40-й минуте (Ерри Мина), на 70-й (Радамель Фалькао) и на 75-й (Хуан Куадрадо).Победа позволяет южноамериканцам шансы на попадание в плей-офф, у них три очка. Польша за тур до конца группового этапа шансы на продолжение борьбы за медали теряет. Первые два места с четырьмя очками у каждого занимают Япония и Сенегал, сыгравшие накануне вничью.Решающий, третий тур пройдет в группе Н 28 июня. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки матче колумбии шансы тур казани Теги: спорт