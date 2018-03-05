Внештатный советник Президента Украины Петра Порошенко, хозяин аграрной корпорации «Мироновский хлебопродукт» (МХП) Юрий Косюк устроил зажигательную вечеринку на одном из самых дорогих горнолыжных курортов мира Куршевель (Франция).

Об этом сообщает веб-сайт «24 канала», ссылаясь на заявление активистов сообщества «Евромайдан – EuroMaydan» в социальной сети Facebook, передают Ураїнські Новини.

На одном из самых дорогих горнолыжных курортов мира – Куршевель (Courchevel) на высоте 1 850 м в ресторане La Mangeori весь зал поет гимн Украины вместе с простым работником птицефабрики Юрием Косюком и запивает это все его заказом Dom Peregnon по 1 200 евро за бутылку, – говорится в сообщении.

Информацию про элитный алкоголь можно найти на сайте для путешествий TripAdvisor, где в профиле ресторана La Mangeori опубликовано фото алкогольного меню. Согласно прейскуранту, шампанское Dom Peregnion 2005 года выпуска действительно стоит 1 200 евро за бутылку.

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По словам активистов, во время отдыха в ресторане La Mangeori внештатный советник Президента Украины заказал более 50 бутылок шампанского Dom Peregnion, а это около 60 тыс. евро.

Кроме того, в Интернете была опубликована видеозапись с вечеринки, где Юрий Косюк подпевал гимн Украины, который играл в ресторане.

Юрий Косюк – украинский предприниматель, являющийся внештатным советником Петра Порошенко, владельцем контрольного пакета акций компании и директором «MHP S.A», а также владельцем аграрной компании «Мироновский хлебопродукт». Ранее возглавлял Администрацию Президента Украины.

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