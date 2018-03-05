Экс-главарю боевиков "ЛНР" Игорю Плотницкому, который находится в Москве, покровительствует помощник российского президента Владислав Сурков, к тому же залогом сохранения жизни и свободы Плотницкого является умение хранить чужие секреты, пишет "Апостроф". Издание пишет, что Плотницкий имеет возможность связываться с Луганском Фото: lug-info.com По данным издания, после бегства Плотницкого в РФ он был задержан и около двух недель давал показания, после чего его отпустили. "Насколько мне известно, сегодня Игорь Венедиктович пребывает в Москве. Да, он не имеет полной свободы передвижения, а именно не может покинуть российскую столицу, тем не менее, в действиях в ее пределах не ограничен", – сообщил "Апострофу" источник в так называемом совете министров террористической "ЛНР".По словам собеседника издания, Плотницкому ничего не угрожает, потому что ему покровительствует помощник российского президента Владислав Сурков, а "главным залогом сохранения ему жизни и свободы является то, что он умеет хранить чужие секреты".Еще один источник рассказал "Апострофу", что экс-"генпрокурор ЛНР", товарищ Плотницкого Виталий Подобрый, который остался в Луганске, получил "серьезный срок заключения". Близкий товарищ экс-главаря Михаил Сурженко уже вышел на свободу, и это несмотря на то, что ему вменяют многомилионные растраты."Сегодня новые "министры" расставили во всех пресс-службах и СМИ своих людей, чтобы держать ситуацию под контролем, а в это время из "госбюджета" планируют урвать куш как можно побольше", – рассказал собеседник.По данным источников, Плотницкий имеет возможность связываться с Луганском и узнавать, какая там сложилась ситуация. Издание пишет, что в Луганске появляются слухи о возможном возвращении бывшего главаря, что беспокоит нынешнее руководство боевиков."В усиленном режиме работают так называемые правоохранители и военные, дома первых лиц боевиков и новых "министров" находятся под круглосуточной охраной, а в Луганске больше боятся диверсантов Плотницкого, чем "украинских диверсионно-разведывательных групп", – отмечается в сообщении.23 ноября 2017 года "Новая газета" написала, что из-за конфликта с "министром внутренних дел ЛНР" Игорем Корнетом Плотницкий покинул территорию Луганска. По данным издания, в кортеже с Плотницким уехали руководитель его "администрации" Ирина Тейцман, "глава телерадиокомпании ЛНР" Анастасия Шуркаева и ряд других лиц. Российский писатель и боевик Захар Прилепин сообщил, что летел с Плотницким в Москву одним рейсом. По его словам, в аэропорту Шереметьево Плотницкого ждали два оперативника.24 ноября Плотницкий ушел в отставку "по состоянию здоровья". Террористы назначили его "уполномоченным от ЛНР" по выполнению Минских соглашений.15 января 2018 года в СБУ сообщили, что Плотницкий находится на территории России. 16 января российские СМИ писали, что Плотницкий помещен под стражу.19 февраля 2018 года бывший товарищ первого главаря "ЛНР" Валерия Болотова Владлен Заруба заявил, что Плотницкий находится в "Крестах", где "дает очень хорошие показания".25 февраля в СИЗО "Кресты" заявили, что Плотницкого у них нет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что плотницкого лнр боевиков находится Теги: война в украине