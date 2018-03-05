В "Нафтогазе" утверждают, что штраф на сумму 8300000000 грн наложен на всю компанию, а не только на Коболева

Об этом сообщили в пресс-службе Нафтогаза .

"НАК" Нафтогаз Украины "намерен обжаловать это решение о наложении штрафов в суде без этапа рассмотрения в Государственной фискальной службе. Нафтогаз и его руководителя обвиняют в задержке таможенного оформления газа, поставленного в октябре - ноябре 2015 года. Предположений о том, почему штраф был выставлен именно сейчас, у нас нет ", - отметили в пресс-службе.

В компании также подтвердили, что штраф в размере 8300000000 грн наложено не персонально на руководителя Андрея Коболева, а на НАК "Нафтогаз Украины", сославшись на соответствующее заявление начальника Энергетической таможни Игоря Пиковского.

Напомним, энергетическая таможня ДФС оштрафовала главу "Нафтогаза" Андрея Коболева на 8000000000 гривен за его отказа растаможивать российский газ, поставляемый из России на оккупированные территории.