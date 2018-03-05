Ренат Кузьмин

Браво, Курт Волкер!

Сегодня большинство украинских СМИ в качестве очередной «перемоги» распространили заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о необходимости расформировать ДНР/ЛНР.

Это «переможное» настроение понесли в соцсети украинские политики и блогеры.

Не заставили себя долго ждать комментарии представителей России и ДНР/ЛНР. Они синхронно заявили о том, что Волкер озвучил лишь свои «хотелки и фантазии» и что республики являются неотъемлемой частью Минских соглашений и не подлежат расформированию.

Что же на самом деле сказал Волкер? На самом деле он сказал лишь о том, что в ходе урегулирования конфликта на Донбассе ДНР и ЛНР должны быть расформированы т. к. были созданы с нарушением Конституции Украины. И все. Простая констатация очевидного факта, с которым, кстати говоря, никто и не спорит. Всем абсолютно ясно, что создание республик противоречит украинской Конституции. Точно так же, как Конституции противоречит и смена власти в Украине в 2014 году. С нарушением Конституции были объявлены президентские и парламентские выборы, приняты законы об амнистии участникам Майдана и люстрации... С нарушением Конституции была объявлена так называемая АТО и «всеобщая мобилизация». И да, повторюсь, создание ДНР/ЛНР также противоречит украинской Конституции.

А раз Волкер уже сказал «А» о неконституционности создания ДНР/ЛНР, то он обязательно должен будет сказать и «Б» о неконституционности смены власти и объявлении АТО. Он мог бы, например, помогать тому, чтобы вопросы конституционности как создания ДРН/ЛНР, так и смены власти в Украине рассмотрела Венецианская комиссия, куда США вполне могли бы обратиться, как, однако, и любое другое государство-участник Минского и Нормандского форматов. Кстати, устав Комиссии не запрещает ей рассматривать вопросы конституционности по заявлениям и других заинтересованных лиц, не являющихся специальными субъектами обращения. Думаю, Комиссия приняла бы к рассмотрению и обращение экс-президентов Украины, и экс-премьеров, и Уполномоченного по правам человека, если бы они захотели вернуть ситуацию в Украине в правовое поле...

А в Конституционный суд Украины с заявлением о неконституционности смены власти в 2014 году могли бы обратиться 45 народных депутатов или, к примеру, до сих пор считающий себя легитимным экс-президент Янукович, или кандидат в президенты от Комитета спасения Украины Олейник...

Почему только этого не делают представители власти понятно. Но почему этого не делают все остальные, к примеру, представители Оппозиционного блока или ДНР/ЛНР, если на словах все они против «братоубийственной войны» и кровопролития?

А если не делают, тогда к чему столько пафоса в речах и в страстных призывах к миру?! Пора бы уже от слов переходить к делу, уважаемые господа оппозиционеры, пацифисты и прочие активисты с патриотами! Как говорил разумный Стефан Цвейг: «Хочешь мира — готовь его, готовь, не щадя своих сил. Каждый день твоей жизни. Каждый час твоих дней».

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