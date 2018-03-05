|Порошенко не пройдет во второй тур - прогноз
|05.03.2018 19:02
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не пройдет во второй тур выборов президента, которые запланированы на март 2019 года.
Об этом в интервьюсказал внефракционный народный депутат , передает со ссылкой на .
"Если пойдет, в первом туре наберет 9%", - прогнозирует парламентарий.
Порошенко может и не пойти на выборы, причин много, считает .
"Это в общем плохая ситуация в стране, к нему не будут хорошо относиться зарубежные партнеры. В этом году заваливается создание Антикоррупционного суда, система электронного декларирования. А это все на репутации президента, он гарант. Ему скажут: "Петр Алексеевич, не мучайте бабушку и девушку тоже". Во второй тур он не войдет точно", - отметил нардеп.
Решение об участии на выборах Порошенко будет принимать в конце года, в зависимости от поддержки в стране, говорит .
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