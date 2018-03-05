В компании "Укрзалізниця" заявили, что Украина сэкономит более $39
млн при покупке дизельных локомотивов американской корпорации
General Electric. General Electric поставит в Украину 30
локомотивов Фото: ЕРА В документах, опубликованных в системе
публичных закупок ProZorro, говорится, что за 30 локомотивов
будет выплачено $140,4 млн. То есть один тепловоз стоит $4,68
млн."Более $28 млн от этой суммы вернется в бюджет Украины как НДС
и более $11 млн останется в Украине за счет локализации
производства в стране", – сообщили в "Укрзалізниці".5
декабря 2017 года "Укрзалізниця" и General Electric
Transportation достигли согласия по ключевым условиям
долгосрочного партнерства.16 января 2018 года посольство Украины в
США сообщало, что General Electric Transportation поставит
Украине 30 дизельных локомотивов по проекту модернизации
"Укрзалізниці".23 февраля "Укрзалізниця" и General
Electric заключили соглашение на $1 млрд наприобретение,
модернизацию и совместное производство локомотивов.27 февраля стало
известно, что "Укрзалізниця" получит 30 локомотивов производства
американской корпорации General Electric на условиях финансового
лизинга.
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