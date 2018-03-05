Президент подчеркнул, что проект "Северный поток 2" монополизирует поставки газа в ЕС

Я очень надеюсь, что страны северной Европы - Швеция, Финляндия, Дания - играют очень важную роль для того, чтобы не дать Российской Федерации использовать инструменты газового шантажа против Европейского Союза и Украины" , - сказал Порошенко на встрече с министром обороны Швеции Петером Гультквистом , передает "Интерфакс-Украина" .

Он отметил, что угрозы российского ОАО "Газпром" о прекращении поставок газа в Украину, несмотря на решение Стокгольмского арбитражного суда, и нежелание выполнять решение суда по транзиту газа, угрозы разрыва контракта дают "дополнительные основания, чтобы продумать, насколько обоснованным с точки зрения энергетической безопасности Европы является проект "Северный поток 2", который монополизирует поставки газа в ЕС со стороны РФ и нарушает принципы диверсификации " .

Напомним 28 февраля Нафтогаз заявил, что Газпром обязали выплатить $ 2560000000 Украина . По словам председателя правления Нафтогаза Андрея Коболева, решение арбитража имеет более тысячи страниц. Он добавил, что срок уплаты для Газпрома начинается со следующего дня - то есть 1 марта 2018.

После этого Газпром вернул Нафтогаза предоплаты за газ и отказался поставлять его с 1 марта .

НАК "Нафтогаз Украины" призвала украинский экономить газ - уменьшить температуру в помещениях. Министерство энергетики и угольной промышленности ввело временное ограничение потребления газа из-за дисбаланса в 15-20 млн кубов в сутки .

Впоследствии глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания собирается "немедленно начать" в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит газа.

В ответ Президент Украины Петр Порошенко заверил , что договор не будет расторгнут. По слвоам Президента, договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" нельзя разорвать в одностороннем порядке.

В субботу, 3 марта, Кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности принял решение о снятии ограничения по газоснабжению учебных заведений Украины. МОН позволило с понедельника всем учебным заведениям возобновить работу .