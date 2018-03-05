Просили прокомментировать путинское заявление о новой ракете. Тут можно говорить долго и детально, а можно сделать просто анализ только происходящего. Я думаю, что я займусь вторым.

1. Никто никогда не отрицал возможность России уничтожить весь мир несколько раз, уже имеющимся у неё оружием. Даже если не сработает 3/4 — остального хватит отправить нас в небытие.

2. Зная, что русские ракеты старые и разработки велись 30-40 лет назад, вполне законно можно представить, что русские хотят заменить часть носителей на новые.

3. Имеет ли Россия, что то принципиально новое — уверен, что нет. Для этого нет мозгов, ресурсов, наработок. Потому максимум мы видим облачённые в новый наряд, старые разработки.

4. Чисто технически сделать то, чем хвалится Путин, пока не удавалось никому в мире. Сделать межконтинентальную ракету идущей по траектории, как крылатая, да ещё с ядерным двигателем — это был бы величайший прорыв в ракетостроении. Мой папа, строивший советские военные ракеты много лет, прямо говорит, что такой технологии не имеет никто. Тем более в том небольшом размере, что из себя представляет крылатая ракета.

5. Может ли массовый русский запуск ракет обойти американскую ПРО — конечно может. Даже нет тени сомнений в этом. Потому что Америка никогда не строила ПРО с учётом запуска 2000 ракет и 20000 боеголовок. Американское ПРО пока рассчитано на 3-5 запусков из Северной Кореи или Ирана и не более того. Потому с кем соревнуется Путин — не ясно.

6. Внутренний рынок поддержки Путина, ему куда важнее, чем испугаются ли его американцы. Русский человек, становится счастливее от того, что пусть с голым задом, не чёсанный, не мытый, но зато одной рукой всему миру фигу, а другой кулак показывает. Путин, зная это, запускает свои речи, именно в расчёте на такого человека. Это его электорат. Ничего нового, ничего удивительного, всё это уже обговорено лет так 10 назад.

7. Боимся ли мы тут ядерный удар из России? Не знаю как вы, а я нет. Потому что я хорошо понимаю, что Путин и его команда олигархов, не самоубийцы. Они глубоко живые и живущие земными нуждами люди. Бабла распилить, с разными Рыбками потрахаться, кокса из Аргентины понюхать, дворцы построить, жён и детей отправить на загнивающий Запад и сказать, чтобы не возвращались ни в коем случае. Там же купить особняки и яхты и последовать путём всех советских генсеков, у которых их дети удивительным образом все до единого оказались в Америке. Вот их задачи, если докопаться до дна. Потому это не вояки. Они будут воевать, только когда их детям и им некуда будет деваться и выбор будет между — умереть с автоматом или умереть забитым толпой. Вот в такой ситуации, они будут опасны. А в том, что сейчас есть, не смешите мои тапочки.

8. Количество ядерных ракет и боеголовок в современной войне значение имеет довольно небольшое. Да, численно, американских ракет сейчас меньше. Но их хватит взорвать и уничтожить каждый крупный город России по несколько раз. И будьте уверены, сработает этих ракет в Америке куда больше, чем сработает в России. Путин знает, что как только он хотя бы потянется к кнопке, тут же будет отдан приказ уничтожить его, его семью и близких, с особой тщательностью и первый запуск будет по его любимой персоне. А тут опять — смотрим пункт номер 7.

9. Не приводите мне в пример Украину или Грузию. Путин знает о системной слабости почти всех пограничных стран. Потому война с любой из них, это для него поднятие его же популярности, так как нет никаких сомнений в его успехе. Если не ставить задачу контролировать огромные пространства, а скорее оторвать какие-то куски тут и там, то русской армии для этого вполне хватит. И Путин, его руководство, будут гадить в Украине, Закавказье, Балтии, Центральной Азии, перманентно. Даже при смене руководства — эта политика продолжится, так как показывать на бардак в Киеве, это самое лучшее лекарство от нужности исправлять бардак у самих себя. Потому не ждите мира — готовьтесь к вечной, вяло текущей войне, где погибнут ещё десятки тысяч ваших сограждан. Путинские войны в пограничных странах, полномасштабный конфликт с Западом не вызовут, если только он не войдёт в страны Балтии, а он не такой дурак. Остальные страны бывшего СССР в НАТО и ЕС, целиком и полностью не вступят в ближайшие 20 лет и потому эта ситуация статус-кво буфера устраивает и Запад, который не хочет дополнений в НАТО или ЕС и также устраивает Москву. Если без соплей и смотреть прагматически.

10. Америка уже имеет второго президента, который хотя и кричит, что он весь такой другой, но продолжает ту же политику — выхода и невмешательства в не-американские дела в мире. Никуда не хотел лезть Обама. И тем более, никуда не хочет лезть Трамп. И всё это потому, что в Америке к власти или скорее к логическому восприятию пришли прагматики, которые задали вопрос — а зачем мне защищать кого-то, если они ничего сами этого не делают? И будут ли они защищать нас, если у нас будут проблемы? Я не жду серьёзных изменений этих настроений в ближайшие 10-20 лет, так как Америка вошла в новую стадию жизни — очень качественной и неторопливой, чем-то напоминающую Европу. И никто, т.е. абсолютно никто, не хочет бросать свой приятный диван, дом, семью чтобы идти воевать за кого-то. Потому пока не будет очень серьёзного подъёма и желания между других стран, защищать себя самим, Америка участвовать в этом будет очень мало. Если вообще.

11. Как показывает практика, на сегодня нужно не миллионы солдат, а скорее хорошая команда хакеров, которая отрубит электричество в Кремле, если русские попытаются влезть к нам. И именно в этом направлении нам надо сосредоточить наши деньги и ресурсы. Тем более, что такие люди и возможности у нас есть. У нас нет политической воли, но это временное состояние — Трамп и его камарилья, не вечна. При этом я уверен, что увеличение военных расходов и приведение в нормальное состояние ветеранов и помощи им, просто необходимо.

12. Господа, живущие в Америке — все, готовьтесь к тому, что на всё надо будет поднимать налоги. Исправить ли пенсионные фонды, навести ли порядок с ментально больными, отремонтировать мосты и дороги, построить новые военные корабли и заплатить за ветеранов, начать выплачивать госдолг. Вырасти из такого долга и оплачивать на ходу, без дополнительных поступлений невозможно. И экономика расти с 6% ВВП в год, всё время не будет — даже не мечтайте. Если мы дойдём до 4,5% это уже очень хорошо. Но это не покроет наши насущные и растущие расходы. И кстати, не рассчитывайте, что срезая какие-то социальные сервисы, вы сможете найти столько денег, на всё перечисленное — не найдёте. Потому придётся раскошелиться всем. Я за учреждение общенационального налога с любой продажи, а не увеличение подоходных налогов. Без этого, не то что наша армия и пенсионный фонд рухнут, рухнут те мосты по которым мы ездим и даже простое обслуживание старых кораблей во флоте станет невозможным.

13. Потому зная всё это выше — можно спать спокойно. Путин не прилетит. Налоги всё равно поднимут рано или поздно. Леваки не пройдут. Правые загнутся на полдороги. Всему оставшемуся миру большой привет и бог в помощь.

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