Полицейские Винничины получили 23 новых автомобиля

В понедельник, 5 марта, при поддержке Министерства внутренних дел и Национальной полиции Украины автопарк полиции Винницкой области пополнился 23 новыми транспортными средствами.

"Ключи от 13 "Skoda Rapid" и 8 "Renault Duster" получили работники групп реагирования патрульной полиции. Конвойная служба получила новый автозак, отделение обеспечения автотранспортом – автобус", - сообщает в понедельник вечером Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

В информации отмечается, что служебные автомобили "Skoda Rapid" и "Renault Duster" будут использоваться группами реагирования патрульной полиции в районах области для эффективной работы по обеспечению безопасности граждан. "Это позволит полицейским быстрее и качественнее реагировать на сообщения о правонарушениях, противиться уличной преступности", - отмечают в областном главке полиции.

Кроме того, новые автомобили будут обеспечивать правопорядок на дорогах области, а для эффективного использования нового транспорта был сделан анализ наиболее аварийных участков дорог.