Когда «Га­з­пром» пре­кра­тил по­став­ки газа на Укра­и­ну, он не счёл нужным скры­вать, что это было сде­ла­но в ответ на неспра­вед­ли­вое ре­ше­ние Сток­гольм­ско­го ар­бит­ра­жа, ко­то­рый, по итогам рас­смот­ре­ния двух ис­ко­вых за­яв­ле­ний («Га­з­про­ма» к «Наф­то­га­зу» и «Наф­то­га­за» к «Га­з­про­му») решил взыс­кать с «Га­з­про­ма» в пользу Киева 2,56 мил­ли­ар­да дол­ла­ров

Но «Га­з­пром» не только пре­кра­тил по­став­ки газа, он заявил о начале про­це­ду­ры раз­ры­ва всех кон­трак­тов, вклю­чая кон­тракт на тран­зит, дей­ству­ю­щий до 2019 года вклю­чи­тель­но.

За­ме­тим, что, во-первых, «Га­з­пром» подал апел­ля­цию на ре­ше­ние Сток­гольм­ско­го ар­бит­ра­жа. Во-вторых, «Га­з­пром» подал иск о рас­тор­же­нии кон­трак­та в тот же Сток­гольм­ский ар­бит­раж, ре­ше­ние ко­то­ро­го по­слу­жи­ло ос­но­ва­ни­ем для этого иска. В-тре­тьих, до сих пор ни один экс­перт ни смог объ­яс­нить, как «Га­з­пром» будет вы­пол­нять свои кон­тракт­ные обя­за­тель­ства перед Ев­ро­пой, если кон­тракт ре­аль­но будет рас­торг­нут. До вступ­ле­ния в строй «Се­вер­но­го потока — 2» и «Ту­рец­ко­го потока», отказ от ис­поль­зо­ва­ния укра­ин­ской ГТС при­ве­дёт к де­фи­ци­ту мощ­но­стей для про­кач­ки как ми­ни­мум 60-70 млрд. ку­бо­мет­ров газа.

Вряд ли «Га­з­пром» рас­счи­ты­ва­ет со­слать­ся на форс-мажор. Ведь он сам вы­сту­па­ет ини­ци­а­то­ром рас­тор­же­ния тран­зит­но­го кон­трак­та, то есть лишает себя необ­хо­ди­мых тран­зит­ных мощ­но­стей. Но и пред­по­ло­жить, что ру­ко­вод­ство га­зо­во­го ги­ган­та при­ня­ло эмо­ци­о­наль­ное непро­ду­ман­ное ре­ше­ние также невоз­мож­но. Во-первых, опыт преды­ду­щих га­зо­вых кон­флик­тов с Укра­и­ной, опыт про­дви­же­ния «по­то­ков», опыт борьбы с США и Ка­та­ром за ев­ро­пей­ский рынок газа, раз­вер­нув­шей­ся по всему Ближ­не­му Во­сто­ку — всё сви­де­тель­ству­ет о том, что ру­ко­вод­ство «Га­з­про­ма» очень далеко и точно про­счи­ты­ва­ет свои дей­ствия. Во-вторых, ре­ше­ния такого мас­шта­ба и таких по­след­ствий, ру­ко­вод­ство го­су­дар­ствен­ной ком­па­нии не может при­нять без со­гла­со­ва­ния с высшим ру­ко­вод­ством страны. К числу неве­ро­ят­ных стоит от­не­сти и пред­по­ло­же­ние о том, что в «Га­з­про­ме» могли при­нять ре­ше­ние, ос­но­ван­ное на эмо­ци­ях, причем од­но­вре­мен­но с Крем­лём.

Начнём с ар­бит­ра­жа. Теперь необ­хо­ди­мо очень хорошо по­ду­мать о судьбе апел­ля­ции «Га­з­про­ма». Если она будет удо­вле­тво­ре­на, то и вопрос рас­тор­же­ния кон­трак­та может от­пасть сам собой. Ис­пра­ви­ли ошибку — и ладно.

Также очень хорошо надо думать Европе. А если «Га­з­пром» и действительно рас­торг­нет кон­тракт на тран­зит? Про­бле­мы-то у него будут. Но для эко­но­ми­ки ЕС это будет смер­тель­ный удар. Стоит ли рис­ко­вать? Или проще на­да­вить на шведов, чтобы судили тща­тель­нее? Ев­ро­пей­цы ведь умеют про­зре­вать в нужный момент.

Но лучше всех надо думать Укра­ине. Это ведь её пы­та­лись про­фи­нан­си­ро­вать за счёт «Га­з­про­ма» при помощи ре­ше­ния Сток­гольм­ско­го ар­бит­ра­жа. 2,5 мил­ли­ар­да дол­ла­ров — как раз та сумма, ко­то­рой должно хва­тить По­ро­шен­ко, чтобы про­дер­жать­ся до начала пре­зи­дент­ской из­би­ра­тель­ной кам­па­нии. Оче­вид­но, неко­то­рые парт­нё­ры на Западе решили, что Россия по­скри­пит и сми­рит­ся с этим от­кро­вен­ным кидком, опа­са­ясь, что ак­тив­ное про­ти­во­дей­ствие по­ста­вит под удар «Се­вер­ный поток — 2». Да и тер­петь до 2019 года (когда срок дей­ствия кон­трак­та за­кон­чит­ся) оста­лось недол­го.

Но Россия, как всегда, про­ре­а­ги­ро­ва­ла не так, как пла­ни­ро­ва­ли парт­нё­ры. Эта её ре­ак­ция резко де­ста­би­ли­зи­ру­ет об­ста­нов­ку на Укра­ине, где даже самые дре­му­чие пат­ри­о­ты начали ин­те­ре­со­вать­ся почему со­вер­шен­но неза­ви­си­мая дер­жа­ва, ко­то­рая якобы давно не за­ку­па­ет рос­сий­ский газ, вдруг ока­за­лась в полной за­ви­си­мо­сти от «Га­з­про­ма»? Далее, вместо того, чтобы по­лу­чить рос­сий­ские деньги, По­ро­шен­ко сейчас при­дёт­ся тра­тить остат­ки укра­ин­ских для за­куп­ки газа на спо­то­вом рынке по взле­тев­шим до 500-700 дол­ла­ров за тысячу ку­бо­мет­ров из-за ано­маль­ных хо­ло­дов в Европе ценам. Между тем за­яв­ле­ние «Га­з­про­ма» о раз­ры­ве тран­зит­но­го кон­трак­та также по­вли­я­ет на цену на споте в сто­ро­ну уве­ли­че­ния. Так она и до тысячи дол­ла­ров за тысячу кубов может до­брать­ся.

Причём всё это уже сейчас. А ведь По­ро­шен­ко дорог каждый день и каждый доллар. Он не может ещё год или даже пол­го­да ждать рас­смот­ре­ния апел­ля­ции «Га­з­про­ма». Деньги ему нужны уже вчера. Тем более ему не нужны непред­ви­ден­ные рас­хо­ды, вы­мы­ва­ю­щие по­след­ние ре­аль­ные деньги из казны (а скорее из ре­зер­вов, по­сколь­ку казна давно пуста). Без денег По­ро­шен­ко не будут слу­шать ни ре­ги­о­наль­ные элиты, ни си­ло­ви­ки. А уж его оп­по­нен­ты, давно тре­бу­ю­щие его от­став­ки, не упу­стят воз­мож­но­сти ак­ти­ви­зи­ро­вать­ся в момент ис­чер­па­ния по­ро­шен­ков­ских ре­сур­сов.

«Га­з­пром» нанёс Укра­ине удар, по­след­ствия ко­то­ро­го невоз­мож­но пе­ре­оце­нить. Глав­ное же, их уже нельзя из­бе­жать. Чисто тех­ни­че­ски, ис­то­рия с раз­ры­вом кон­трак­тов не может за­кон­чить­ся быстро. А время сейчас яв­ля­ет­ся глав­ным фак­то­ром в укра­ин­ском внут­ри­по­ли­ти­че­ском про­ти­во­сто­я­нии.

По­сколь­ку и в Кремле, и в «Га­з­про­ме» должны были точно про­счи­ты­вать по­след­ствия по­доб­но­го хода, можно с уве­рен­но­стью ска­зать, что Москва начала ра­бо­тать на раз­ру­ше­ние Укра­и­ны. Воз­мож­но это ре­ше­ние даже было при­ня­то не по итогам ар­бит­ра­жа, а несколь­ко ранее, когда Укра­и­на при­ня­ла так на­зы­ва­е­мый закон о ре­ин­те­гра­ции Дон­бас­са, в ко­то­ром про­пи­са­ла, что на­хо­дит­ся в со­сто­я­нии войны с Рос­си­ей, хотя войну так и не объ­яви­ла. Сейчас это неваж­но — ре­зуль­тат ар­бит­ра­жа стал если не при­чи­ной, то фор­маль­ным по­во­дом для начала мас­си­ро­ван­ной атаки на Укра­и­ну.

Не менее важно и то, что ак­тив­ные дей­ствия на укра­ин­ском на­прав­ле­нии на­ча­лись сразу же после по­сла­ния Путина к Фе­де­раль­но­му со­бра­нию РФ, в ко­то­ром пре­зи­дент по­дроб­но оста­но­вил­ся на новых во­ору­же­ни­ях, де­ла­ю­щих страну прак­ти­че­ски неуяз­ви­мой для атаки и поз­во­ля­ю­щих на­не­сти непри­ем­ле­мый убыток любому агрес­со­ру. Россия теперь не только может сло­мать старую ев­ро­пей­скую ар­хи­тек­ту­ру, вклю­ча­ю­щую враж­деб­ную ей Укра­и­ну и са­ни­тар­ный кордон из во­сточ­но­ев­ро­пей­ских ли­мит­ро­фов, дей­ству­ю­щих в ин­те­ре­сах США. Это она могла и раньше, вот только новую всё равно стро­и­ли бы без России и против России. Отныне же Москва может про­дик­то­вать какой должна быть устра­и­ва­ю­щая её новая ар­хи­тек­ту­ра ев­ро­пей­ской без­опас­но­сти.

Рос­сий­ская внеш­няя по­ли­ти­ка ста­но­вит­ся на­сту­па­тель­ной, по­сколь­ку для неё по­яви­лась ма­те­ри­аль­ная основа — ре­сурс­ная база в виде мощных во­ору­жён­ных сил, осна­щён­ных самыми пе­ре­до­вы­ми во­ору­же­ни­я­ми. Не уди­ви­тель­но, что первой жерт­вой этой по­ли­ти­ки, без еди­но­го вы­стре­ла падает Укра­и­на. Она так давно «воюет» с Рос­си­ей, что пора по­жи­нать плоды.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира