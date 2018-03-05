ФК "Шахтер" и власти Мариуполя намерены создать центр развития футбола и спорта

Футбольный клуб "Шахтер" и городские власти Мариуполя презентовали целевую программу развития спорта "Будь сильным. Вдохновляй. Будь первым", которая предусматривает комплексную модернизацию спортивной инфраструктуры города.

Как отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, данный проект стал возможен благодаря решению президента "Шахтера" Рината Ахметова о перерегистрации клуба в Мариуполе, что принесет городу дополнительный финансовый ресурс.

"Через пять лет Мариуполь станет спортивным символом востока Украины. Здесь будет единственный футбольный комплекс в стране, расположенный на берегу моря. Будем развивать мини-футбол. При каждой школе появятся многофункциональные поля. Мариуполь станет центром развития молодежного футбола", - цитирует городского голову Мариуполя пресс-служба горсовета.

Согласно программе, в течение 5 лет в каждом районе Мариуполя появится полноценный нынешний спортивный комплекс с плавательными бассейнами, беговыми дорожками, оборудованием для гимнастов, борцов, боксеров и футболистов. На территории школ построят около 150 спортивных объектов. Также создадут Центр подготовки тренеров и откроют около 100 общественных спортивных клубов.

"Почему Мариуполь? Потому что это самый большой город с точки зрения количества сотрудников группы СКМ и город, который принял десятки тысяч переселенцев. Мариуполь – промышленный центр, город, который должен уделять повышенное внимание развитию массового спорта, ведь спорт – это здоровье и активный образ жизни. А здоровье сегодня – это один из ключевых приоритетов развития современного общества", - подчеркнул генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.