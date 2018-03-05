В сети отметили, что российская светская львица в некоторой мере копирует стиль первой леди США Мелании Трамп. «Обозреватель» сравнил предпочтения в одежде Трамп и Собчак.

Так, жена американского президента Дональда Трампа Мелания отдает предпочтение элегантным и изысканным нарядам. Ксения также в последнее время несколько поменяла свои предпочтения в одежде и предстает перед публикой в модных новинках от известных дизайнеров.

Ранее Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок, на котором предстала в голубом платье, похожем на то, что было у Мелании на инаугурации ее жена Дональда Трампа. Строгое платье длины «миди» дополнили серьги, оправа для очков и маникюр небесного цвета. К слову, ансамбль Мелании включал помимо платья – голубую накидку, удлиненные перчатки и туфли-лодочки.

Мелания Трамп

Ксения Собчак

Instagram @xenia_sobchak

Бывшая модель Мелания Трамп питает любовь к классическим костюмам и платьям. В основном, жена президента США выбирает сдержанные цвета в пастельной и нюдовой гаммах. Российская политик и телеведущая также нередко выходит в свет в подобных нарядах.

Мелания Трамп

Ксения Собчак

Instagram @xenia_sobchak

Мелания Трамп

Harper’s Bazaar

Ксения Собчак

Instagram @xenia_sobchak

Стоит отметить, что в гардеробе обеих знаменитостей есть место и сочным, ярким нарядам. При этом они отнюдь не выглядят кричаще, а только подчеркивают характер и вкус их владелиц.

Ксения Собчак

Instagram @xenia_sobchak

Мелания Трамп

Отметим, что и прически у Мелании и Ксении тоже очень подобны. Обладательницы русых волос предпочитают укладки, открывающие лоб, и прямой пробор.

Ксения Собчак

Instagram @xenia_sobchak

Мелания Трамп

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира