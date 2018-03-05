В Керченском проливе в ночь на 5 марта сухогруз Андор столкнулся со средним черноморским сейнером Хорс. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота, пишет Интерфакс.

Как отмечается, оба судна шли под флагом России, информирует svodka.net.

«Сухогруз при следовании в точку постановки на якорь в районе якорной стоянки в Керченском проливе столкнулся со средним черноморским сейнером. Андор шел с небольшой скоростью, только 6 узлов. После столкновения сухогруз стал на якорь, сейнер проследовал в Керчь, ошвартовался к причалу», – сказано в сообщении.

В результате инцидента повреждения получил сухогруз.

«У сухогруза Андор имеется повреждение привального груза и фальшборта в правом борту около трех метров», — сказано в сообщении.

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