Злоумышленник организовал приготовление и фасовку наркотиков,
которые он распространял через действующих офицеров Управления
патрульной полиции Харькова, сообщили в СБУ. Наркотики
распространялись через действующих офицеров патрульной полиции
Харькова Фото: Служба безпеки України / Facebook "Оперативники
спецслужбы установили, что организовал сбыт наркотиков неработающий
локальный житель. В своей квартире преступник наладил изготовление
и фасовку психотропного вещества амфетамин и марихуаны.
Подготовленные для употребления запрещенные вещества он
распространял через действующих офицеров Управления патрульной
полиции Харькова", – рассказали в спецслужбе.Во время обысков по
месту жительства организатора сети и членов группировки были
обнаружены амфетамин, каннабис, упаковочная тара, средства для
изготовления, фасовки и употребления наркотиков, а также боевые
патроны.Уголовное производство осуществляется по ст. 307 Уголовного
кодекса Украины (производство и распространение наркотиков).
https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2088516514711676
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